TBMM'ye sunulan teklife göre MTV kapsamında olan motosiklet cc değeri değişti

11 Ekim 2024 16:51 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 16:59

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bugün TBMM'ye sunulan yeni teklif ile ilgili maddeleri duyurdu. Motor sahiplerinin dikkatini çeken değişiklik gündem oldu. Kaç cc motor MTV kapsamına giriyor netleşti.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu kaynaklarının artmasına yönelik yapılan düzenleme ile beraber birçok alanda değişiklikler oldu.

Motorlu Taşıt Vergisi kapsamına girecek olan motosiklet​ cc değeri de açıklandı. Sürücüler ise hangi motorlardan MTV​ alınacak araştırmaya başladı.

KAÇ CC MOTOR MTV KAPSAMINA GİRECEK?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde meydana gelen yeni düzenleme sürücülerin dikkatini çekti. Bugün AK Parti​ Grup Başkanı Abdullah Güler​ motor silindir hacmi 100 CC'nin altında olan ve motor gücü 6 kW ve altında olan motosikletlerin de MTV kapsamına girdiğini duyurdu.

Savunma Sanayii İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Buna göre birçok değişiklik yaşanacak.

Tapu ve kadastro işlemlerinden taşınmaz satışlarının gerçekleşmesi halinde satıcı ve alıcıdan 750 TL ücret alınacak. Adına işlem yapılan kişiden de 375 TL ödeme alınacak.

Kredi kartı kullananlara da düzenleme geliyor. Limiti 100 bin lira üzeri olan kartlar için yıllık 750 TL katılım payı ödemesi alınacak.