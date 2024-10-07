Yılbaşında rekor zam! MTV, trafik cezası, harçlar... İşte kalem kalem zam listesi

07 Ekim 2024 10:03 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 10:17

2025'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 oranında zam gelmesi bekleniyor. Emlak, çevre, temizlik, özel iletişim ve motorlu taşıt gibi kalemleri kapsayan artışlar vatandaşa yılbaşından itibaren yansıyacak.

Yılın sonlarına doğru geliyorken emlak, çevre temizlik, özel iletişim ve motorlu taşıt gibi vergiler ile resmi işlemlerde alınan çe­şitli harçlar, araç muayene ücretleri, gelir vergisi tarife di­limleri ve trafik cezaları yüz­de 44 dolayında zam bekleniyor.

REKOR DÜZEYDE ARTACAK

Dünya Gazetesi’nin haberine göre, 2020’de yüzde 9,11’de kalan, 2022’de yüzde 36,2’ye çıkan yeniden değerleme oranında 2023’te ise yüzde 122,93’le tarihindeki en yüksek görülmüş, söz konu­su oran 2024 başında ise yüz­de 58,46 olarak uygulanmış­tı. 2025 başında uygulanacak olası oranın yıllık enflasyon​ hedefinin çok üzerinde bek­leniyor. Bu da mükelleflerin yükünün yeni yılda da rekor düzeyde artacağını gösteriyor.

ENFLASYONUN ÇOK ÜZERİNDE ARTACAK

2025 başında çeşitli vergi​, ce­za, harç ve ücretlere uygulana­cak yeniden değerleme oranı​, 3 Kasım’da Ekim 2024 enflasyon verileri açıklandığında netleşe­cek. Yİ-ÜFE’nin eylül sonu iti­barıyla düzeyi, yılbaşından ge­çerli olacak yeniden değerleme oranının yüzde 44 dolayında olacağını gösteriyor. Buna gö­re gelecek yıl çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretler 2024’teki ka­dar olmasa da hedef enflasyo­nun çok üzerinde artacak.

Kasım 2023’de 2882,04 olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeks değeri, Eylül 2024’te aylık yüzde 1,37’lik artışla 3659,84’e yükseldi ve son on bir aydaki endeks değerleri­nin ortalaması 3028,74 oldu. Ekim ayında Yİ-ÜFE artışı sıfır bile olsa son on iki ayın ortalamasında endeks değeri 3333,73 olacak ve geçen yıl ay­nı tarih itibarıyla on iki aylık ortalamada 2318,94 olan en­deks değerine göre yıllık artış yüzde 43,76’ya gelecek. Bu da 2025’te çeşitli vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranını verecek.

BU KALEMLER ZAMLANACAK

3 Kasım’da belli olacak yeniden değerleme oranına göre yılbaşında artırılacak vergi, ceza, harç, ücret ve tarifeler şunlar:

Emlak Vergisi​

Çevre Temizlik Vergisi

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Gelir Vergisi Kanunu, bazı istisna tutarları, vergi tarifesi dilimleri vb.

Veraset ve İntikal Vergisi, istisnalar, tarife matrahları

Damga Vergisi.

Özel İletişim Vergisi

Trafik cezaları

Ehliyet ve pasaport harçları

Vergi Usul Kanunundaki cezalar

Kabahatler Kanununa tabi idari para cezaları

Araç muayene ücretleri

Yurt dışı çıkış harcı