Yılbaşında rekor zam! MTV, trafik cezası, harçlar... İşte kalem kalem zam listesi
2025'te vergi, ceza ve harçlara yüzde 44 oranında zam gelmesi bekleniyor. Emlak, çevre, temizlik, özel iletişim ve motorlu taşıt gibi kalemleri kapsayan artışlar vatandaşa yılbaşından itibaren yansıyacak.
Yılın sonlarına doğru geliyorken emlak, çevre temizlik, özel iletişim ve motorlu taşıt gibi vergiler ile resmi işlemlerde alınan çeşitli harçlar, araç muayene ücretleri, gelir vergisi tarife dilimleri ve trafik cezaları yüzde 44 dolayında zam bekleniyor.
REKOR DÜZEYDE ARTACAK
Dünya Gazetesi’nin haberine göre, 2020’de yüzde 9,11’de kalan, 2022’de yüzde 36,2’ye çıkan yeniden değerleme oranında 2023’te ise yüzde 122,93’le tarihindeki en yüksek görülmüş, söz konusu oran 2024 başında ise yüzde 58,46 olarak uygulanmıştı. 2025 başında uygulanacak olası oranın yıllık enflasyon hedefinin çok üzerinde bekleniyor. Bu da mükelleflerin yükünün yeni yılda da rekor düzeyde artacağını gösteriyor.
ENFLASYONUN ÇOK ÜZERİNDE ARTACAK
2025 başında çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretlere uygulanacak yeniden değerleme oranı, 3 Kasım’da Ekim 2024 enflasyon verileri açıklandığında netleşecek. Yİ-ÜFE’nin eylül sonu itibarıyla düzeyi, yılbaşından geçerli olacak yeniden değerleme oranının yüzde 44 dolayında olacağını gösteriyor. Buna göre gelecek yıl çeşitli vergi, ceza, harç ve ücretler 2024’teki kadar olmasa da hedef enflasyonun çok üzerinde artacak.
Kasım 2023’de 2882,04 olan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeks değeri, Eylül 2024’te aylık yüzde 1,37’lik artışla 3659,84’e yükseldi ve son on bir aydaki endeks değerlerinin ortalaması 3028,74 oldu. Ekim ayında Yİ-ÜFE artışı sıfır bile olsa son on iki ayın ortalamasında endeks değeri 3333,73 olacak ve geçen yıl aynı tarih itibarıyla on iki aylık ortalamada 2318,94 olan endeks değerine göre yıllık artış yüzde 43,76’ya gelecek. Bu da 2025’te çeşitli vergi, harç ve cezalara uygulanacak yeniden değerleme oranını verecek.
BU KALEMLER ZAMLANACAK
3 Kasım’da belli olacak yeniden değerleme oranına göre yılbaşında artırılacak vergi, ceza, harç, ücret ve tarifeler şunlar:
Çevre Temizlik Vergisi
Motorlu Taşıtlar Vergisi
Gelir Vergisi Kanunu, bazı istisna tutarları, vergi tarifesi dilimleri vb.
Veraset ve İntikal Vergisi, istisnalar, tarife matrahları
Damga Vergisi.
Özel İletişim Vergisi
Trafik cezaları
Ehliyet ve pasaport harçları
Vergi Usul Kanunundaki cezalar
Kabahatler Kanununa tabi idari para cezaları
Araç muayene ücretleri
Yurt dışı çıkış harcı