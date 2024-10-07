Faiz indiriminde ilk kavga çıktı! Borsacılar ciddi rahatsız oldu

07 Ekim 2024 09:41 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 09:50

Wall Street, Federal Rezerv’in geçtiğimiz ay yaptığı yarım puanlık faiz indirimi ile hisse senetlerini rekor seviyelere çıkardı. Ancak Cuma günü açıklanan güçlü istihdam raporu, piyasalardaki bu coşkuyu gölgeleyerek yeni şüpheler doğurdu.

Faiz indirimi​ konusunda öngörülerde bulunan birkaç bankadan biri olan Bank of America​ ve JPMorgan​ analistleri, Kasım ayındaki toplantı için tahminlerini aşağı çekti. Şimdi yarım puan yerine çeyrek puanlık bir faiz indirimi bekliyorlar.

MERKEZ BANKASINA UYARIDA BULUNDULAR

Buna karşın, Wall Street'teki bazı bankalar, daha fazla faiz indiriminin güçlü seyreden ekonomiyi daha da hareketlendirebileceği ve enflasyonu yeniden yükseltebileceği konusunda merkez bankasını uyarıyor. Bu nedenle daha dikkatli bir yaklaşım öneriliyor.

‘İNDİRİMDEN PİŞMAN OLDULAR’

Önde gelen piyasa analistlerinden Ed Yardeni, Bloomberg’e verdiği röportajda, önceki yarım puanlık indirimin gereksiz olduğunu ve yeni bir indirime ihtiyaç olmadığını belirtti. Yardeni, “Bence birkaç Fed​ yetkilisi, yaptıkları bu hamleden pişman olmuştur” dedi.

BMO Capital Markets ABD faiz stratejisi başkanı Ian Lyngen ise gelecek ay çeyrek puanlık bir indirim beklediğini söyledi. Ancak, güçlü gelen istihdam ve enflasyon verileri nedeniyle Fed’in daha fazla gevşemeyi erteleyebileceği konusunda uyardı.

FED YANLIŞ HAMLE YAPTI, PİYASADA RİSKLER ARTTI

Eski Fed yetkilisi ve George W. Bush dönemi Ulusal Ekonomi Konseyi direktörü Lawrence Lindsey, CNBC’ye yaptığı açıklamada, faiz indiriminin ardından 10 yıllık Hazine tahvili getirilerinin yükselmesinin, Fed’in yanlış bir hamle yaptığının göstergesi olabileceğini belirtti.

Lindsey, “Muhtemelen bir sonraki toplantıda Fed'in faiz indirimini durdurması gerekecek” dedi ve daha fazla indirimin enflasyon beklentilerini güçlendireceği konusunda uyardı.

ABD’DE İŞSİZLİK ARTABİLİR

Önde gelen ekonomistlerden Mohamed El-Erian da enflasyonun henüz kontrol altına alınmadığını belirterek, Fed’in tam istihdam yerine fiyat istikrarına ve iş piyasasına dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Eski Hazine Bakanı Larry Summers da sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, nominal ücret artışının yavaşlamadığını ve istihdam raporunun Fed’in daha dikkatli bir yaklaşım sergilemesini gerektirdiğini belirtti. Summers, “Eylül ayındaki 50 baz puanlık indirim, büyük bir hata olmasa da, bir hataydı” dedi.

Apollo baş ekonomisti Torsten Sløk ise güçlü ekonomik veriler ve yapay zeka yatırımlarına atıfta bulunarak, daha fazla faiz indiriminin gereksiz olduğunu ifade etti.