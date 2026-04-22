TCK by Kıraç markasıyla yol güvenliği, enerji ve savunma sanayinde faaliyet gösteren Kıraç Galvaniz, gerçekleştirdiği yatırımcı sunumunda büyüme stratejisini, yeni yatırımlarını ve küresel hedeflerini kamuoyuyla paylaştı. Toplantıya yerli ve yabancı yatırımcılar, portföy yönetim şirketleri ve finans kuruluşları yoğun ilgi gösterdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ TCK by Kıraç'tan 2026'ya 8 milyar TL ciro hedefi TCK by Kıraç, yol güvenliği, enerji ve savunma sanayilerinde faaliyet gösteren bir şirket olarak büyüme stratejisini, yeni yatırımlarını ve küresel hedeflerini yatırımcı sunumuyla paylaştı. 2025'te devreye alınan 1,35 milyar TL'lik Bozüyük entegre üretim tesisi kapasite ve verimlilikte belirleyici rol oynadı. Bursa Başköy'de inşaat ve altyapı yatırım harcaması 500 milyon TL olarak öngörülen yeni üretim tesisinin 2027'de tamamlanması hedefleniyor. Şirket, NATO tedarik sistemine (NSPA) kabul edildi ve Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) tedarikçi platformuna dahil oldu. Güneş enerjisi altyapı konstrüksiyonları üretimiyle büyüyen şirket, Avrupa, Orta Doğu, Balkanlar, Gürcistan ve Romanya'daki faaliyetlerini sürdürüyor. TCK by Kıraç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Malçok, şirketi küresel ölçekte rekabet eden bir yapıya taşıdıklarını belirtti.

Bozüyük Yatırımıyla Üretimde Sıçrama

2025 yılında devreye alınan ve yaklaşık 1,35 milyar TL yatırım büyüklüğüne sahip Bozüyük entegre üretim tesisi, şirketin kapasite ve verimlilik yapısında belirleyici rol oynadı.



Dijital izlenebilirlik sistemleri, robotik hatlar ve çevreci galvaniz teknolojileriyle donatılan tesis, TCK by Kıraç’ın operasyonel verimliliğini artırarak şirketi bölgesel üretici konumundan küresel rekabet düzeyine taşıdı. Bursa Başköy’de yapımı devam eden ve makine parkuru hariç inşaat ve altyapı yatırım harcamasının 500 milyon TL olması öngörülen yeni üretim tesisinin 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Savunma ve Enerjide Stratejik Konumlanma

Kıraç Galvaniz, savunma sanayinde attığı adımlarla yalnızca üretim kapasitesini değil, küresel sistemlere entegrasyon gücünü de yukarı taşıyor. Şirketin NATO Support and Procurement Agency (NSPA) tedarik sistemine kabul edilmesi, uluslararası savunma projelerine doğrudan erişim sağlayan kritik bir eşik olarak öne çıkıyor. Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE) tedarikçi platformuna dahil olunması, yerli projelerdeki operasyonel rolünü derinleştiriyor. Bu çift yönlü konumlanma, TCK by Kıraç’ı hem global hem de yerel savunma ekosisteminde aktif bir oyuncu haline getiriyor.



Enerji tarafında ise güneş enerjisi altyapı konstrüksiyonları üretimiyle büyümesini sürdüren şirket, yenilenebilir enerji yatırımlarındaki ivmeyi fırsata çevirerek portföyünü genişletiyor. Yol güvenliği sistemleri, solar enerji altyapısı ve savunma sanayi olmak üzere üç ana iş kolunda ilerleyen bu yapı; Avrupa, Orta Doğu ve Balkanlar’da süren faaliyetlerin yanı sıra Gürcistan ve Romanya’daki yapılanmalarla desteklenerek uluslararası pazarlarda daha derin ve sürdürülebilir bir büyüme modeline dönüşüyor.Müşteri portföyünde Amerika’ dan Çin’ e kadar sektörlerinde önemli birçok firmayla işbirliği yapan TCK by KIRAÇ, global şirket olma vizyonuyla çalışmalarını büyük bir tititizlikle yürütüyor.

“Küresel oyuncu konumumuzu güçlendiriyoruz”

TCK by Kıraç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Malçok, şirketin dönüşüm sürecine ve küresel hedeflerine dikkat çekti.

Malçok, “son yıllarda hayata geçirdiğimiz yatırımlar ve stratejik adımlar sayesinde, TCK by Kıraç’ı küresel ölçekte rekabet eden bir yapıya taşıdık. Bozüyük fabrika yatırımımız ve planladığımız yeni tesislerle üretim gücümüzü büyütürken; savunma sanayi, solar enerji ve yol güvenliği sistemlerinde kurduğumuz dinamik yapı ile daha güçlü, daha rekabetçi ve daha sürdürülebilir bir küresel oyuncu haline geliyoruz” dedi.