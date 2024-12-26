TCMB faiz kararı sonrasında ihtiyaç, taşıt, konut kredisi oranlarının ne kadar olduğu merak edildi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

26 Aralık 2024 16:03 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 16:04

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5'e çekti. TCMB tarafından alınan kararın ardından ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi oranlarının ne kadar olacağı gündeme geldi. Bankadan bankaya kredi faiz oranları değişiklik gösteriyor.