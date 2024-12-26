TCMB faiz kararı sonrasında ihtiyaç, taşıt, konut kredisi oranlarının ne kadar olduğu merak edildi
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
26 Aralık 2024 16:03 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 16:04
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 47,5'e çekti. TCMB tarafından alınan kararın ardından ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi oranlarının ne kadar olacağı gündeme geldi. Bankadan bankaya kredi faiz oranları değişiklik gösteriyor.
TCMB politika faizini indirerek 250 baz puan düşürdü. 8 ay boyunca sabit tutulan politika faizi yüzde 50'den yüzde 47,50'ye düşürüldü.
Politika faizini düşürülmesinin ardından vatandaşlar ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi oranlarını araştırmaya başladı.
İHTİYAÇ, TAŞIT, KONUT KREDİSİ ORANLARI NE KADAR OLDU?
Bankaların güncel olarak tüketici, taşıt ve konut kredisi faiz oranları şöyle:
Ziraat Bankası
- Tüketici Kredisi: 4,54
- Taşıt Kredisi: 5,05
- Konut Kredisi: 3,09
Halkbank
- Hızlı Kredi (200.000 TL altı): 5,25
- Konut Kredisi: 3,4
- Taşıt Kredisi 0 km: 4,95
Akbank
- İhtiyaç Kredisi: 4,43
- Konut Kredisi: 3,02
- Taşıt Kredisi (0 km): 3,90
İş Bankası
- İhtiyaç Kredisi: 4,35
- Konut Kredisi: 3,1
- Taşıt Kredisi (0 km): 4,14
Garanti Bankası
- İhtiyaç Kredisi: 4,89
- Konut Kredisi: 3,07
- Taşıt Kredisi: 4,29
Kaynak: TGRT HABER