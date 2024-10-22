Tecrit cezasının uygulanma nedenleri gündeme geldi

22 Ekim 2024 14:43 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 14:46

Tecrit cezasının anlamı ve kimler için uygulandığına dair araştırmalar hız kazandı. İzole yöntemi olarak da bilinen tecrit, cezaevi kurallarına uyum sağlanması için uygulanır.

Tecrit cezasının uygulanma sebepleri merak ediliyor. Bu ceza, genellikle kaçma riski yüksek, disiplin ihlali yapan ve şizofreni gibi hastalıklara sahip olan mahkumlara uygulanır.

TECRİT CEZASI NEDİR?

Tecrit, bir bireyin veya grubun sosyal, fiziksel veya duygusal olarak izole edilmesi durumunu ifade eder. Tecrit, bir ceza veya kontrol yöntemi olarak kullanılır ve kişinin dış dünya ile olan etkileşimini sınırlar.

TECRİT CEZASI NEDEN UYGULANIR?

Tecrit cezası, cezaevlerinde belirli nedenlerle mahkumların sosyal izolasyonuna başvurulan bir disiplin uygulamasıdır. Tecrit cezasının uygulanma nedenleri arasında; disiplin ihlalleri, güvenlik sağlama, kaçma riski, koruma ve cezalandırma yer alıyor.

TECRİT CEZASI KİMLER İÇİN UYGULANIR?

Tecrit cezası, disiplin suçları işleyen, güvenlik riski taşıyan, kaçma tehlikesi olan, kendi güvenliği için koruma altına alınan ve terör suçlarıyla organize suç liderlerine uygulanır.