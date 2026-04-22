Editor
 | Safa Keser

Tek Dünya Karadeniz Vakfı, 3. yılında küresel sosyal etki çalışmalarını genişletiyor

22 Nisan Dünya Günü’nde üçüncü kuruluş yılını kutlayan Tek Dünya Karadeniz Vakfı, eğitimden kadınların güçlendirilmesine, çocuk refahından afet destek çalışmalarına kadar farklı alanlara yayılan projeleriyle bugüne kadar oluşturduğu etkiyi ortaya koyarken, yeni dönemde sosyal fayda alanındaki çalışmalarını daha geniş coğrafyalara taşıma hedefini sürdürdüğünü açıkladı.

Tek Dünya Karadeniz Vakfı, 3. yılında küresel sosyal etki çalışmalarını genişletiyor
Tek Dünya Karadeniz Vakfı, 22 Nisan Dünya Günü’nde üçüncü kuruluş yılını kutlarken, faaliyet gösterdiği coğrafyalarda ihtiyaçlara göre şekillenen projelerle toplumsal faydayı kalıcı etkiye dönüştürme vizyonunu sürdürdüğünü duyurdu. Vakıf, Türkiye başta olmak üzere Afrika’dan Güney Amerika’ya uzanan geniş bir coğrafyada yürüttüğü çalışmalarını “ ve gençlik”, “kadınların güçlendirilmesi”, “toplumsal gelişim” ve “çevre” olarak belirlenen dört ana başlık altında hayata geçiriyor. Vakıf, kısa vadeli yardımların ötesine geçen, ölçülebilir ve sürdürülebilir modeller geliştirmeyi önceliklendiriyor. Bugüne kadar hayata geçirilen projelerle binlerce kişiye doğrudan ulaşılırken, özellikle kadınlar, çocuklar ve gençlerin yaşamlarına dokunan programlar öne çıkıyor.

Tek Dünya Karadeniz Vakfı, 3. yılında küresel sosyal etki çalışmalarını genişletiyor

Tek Dünya Karadeniz Vakfı, üçüncü kuruluş yılını kutlarken, Türkiye, Afrika ve Güney Amerika başta olmak üzere geniş bir coğrafyada eğitim, kadınların güçlendirilmesi, toplumsal gelişim ve çevre alanlarında toplumsal faydayı kalıcı etkiye dönüştüren projelerle çalışmalarını sürdürüyor.
Vakıf, faaliyet gösterdiği coğrafyalarda ihtiyaçlara göre şekillenen, ölçülebilir ve sürdürülebilir modellere odaklanıyor.
Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını destekleyen projelerle birlikte, Türkiye ve Afrika'da 58 binden fazla öğrenciye burs ve eğitim desteği sağlanıyor.
Gençlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla, Guyana'da Government Technical Institute bünyesinde bir AutoCAD Teknoloji Laboratuvarı açıldı.
Çocuk refahı kapsamında Gana, Senegal, Sierra Leone, Gabon, Gambiya, Mozambik, Gine, Ekvador ve Fildişi Sahili'nde yetimhane ve okul yenileme projeleri yürütülüyor.
Faaliyet gösterilen ülkelerde yerel türde fidanlarla ağaçlandırma projeleri gerçekleştiriliyor.
6 Şubat depremlerinin ardından İskenderun'da Lifeship Süheyla Sultan ile 13 binden fazla kişiye barınma imkanı sağlandı.
Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımı; Girl Power, Girl Move Academy ve Women in Energy Network gibi projelerle farklı ülkelerde desteklenirken, fırsat eşitliğini güçlendiren uzun soluklu çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda Türkiye ve Afrika’da 58 binin üzerinde öğrenciye burs ve eğitim desteği sağlanırken, kız çocuklarının eğitim hayatında kalmasına katkı sunan projeler de sürdürülüyor.

Eğitim alanındaki çalışmalarını burs programlarının ötesine taşıyan Vakıf, teknik kapasite gelişimine de odaklanıyor. Bu kapsamda farklı coğrafyalarda yürütülen projelerle gençlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken, en son hayata geçirilen örneklerden biri olarak Guyana’da Government Technical Institute bünyesinde açılan AutoCAD Teknoloji Laboratuvarı dikkat çekiyor. Söz konusu laboratuvarın her yıl yaklaşık bin öğrencinin sektör standartlarında dijital beceriler kazanmasına katkı sunması hedefleniyor.

Çocuk refahı odağındaki çalışmalar kapsamında ise Gana, Senegal, Sierra Leone, Gabon, Gambiya, Mozambik, Gine, Ekvador ve Fildişi Sahili’nde gerçekleştirilen yetimhane ve okul yenileme ve destek projeleriyle yüzlerce çocuğun daha güvenli yaşam ve eğitim alanlarına kavuşmasına katkı sağlanıyor. Bununla birlikte çocukların spora erişimini desteklemek amacıyla, Karadeniz Holding’in faaliyet gösterdiği ülkelerde spor sahaları kurulmasının yanında amatör kulüplere malzeme desteği sunuluyor.

Vakfın temel faaliyetlerinden bir diğeri ise ağaçlandırma projeleri olarak öne çıkıyor. Faaliyet gösterilen ülkelerde yerel türde fidanları toprakla buluşturan Tek Dünya Karadeniz Vakfı, bugün beş farklı ülkede oluşturduğu ormanlarla çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor.

Afet bölgelerinde kalıcı destek modelleri

Vakfın sosyal etki yaklaşımı geçtiğimiz yıllarda afet ve kriz dönemlerinde de sürdürülebilir çözümlerle devam etmişti. 6 Şubat depremlerinin ardından İskenderun’da devreye alınan Lifeship Süheyla Sultan ile 13 binden fazla kişiye barınma imkanı sağlanırken, yatılı okul olarak hizmet veren Lifeship Rauf Bey eğitim, sağlık ve sosyal destek hizmetlerini bir arada sunan örnek bir model olarak konumlandı.

“Daha adil bir gelecek için çalışıyoruz”

Tek Dünya Karadeniz Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Harezi Yılmaz, kuruluş yıl dönümüne ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Kurulduğumuz günden bu yana, bulunduğumuz topluma katkı sağlamak her zaman temel felsefemiz oldu. Yıllardır faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde sosyal sorumluluk projelerini hayata geçiriyoruz. Üç yıl önce ise Tek Dünya Karadeniz Vakfı’nı kurarak bu yaklaşımımızı daha güçlü bir çatı altında topladık ve toplumsal faydayı kalıcı etkiye dönüştüren projeler geliştirmeyi hedefledik. Eğitimden kadınların güçlendirilmesine, çocuk refahından insani yardıma kadar uzanan çalışmalarımızı, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyaların ihtiyaçlarına göre şekillendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de daha adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir bir dünya için sorumluluk almaya devam edeceğiz.”

Yeni dönemde Vakıf; eğitim, kadın istihdamı, çocuk refahı, afet dayanıklılığı ve çevresel farkındalık alanlarında daha geniş ölçekli projeler geliştirmeyi, küresel sosyal etki ağını büyütmeyi hedefliyor.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
