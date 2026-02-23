Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Safa Keser

Tek Dünya Karadeniz Vakfı’ndan Guyana’da teknik eğitime destek

Tek Dünya Karadeniz Vakfı, Guyana’da teknik ve mesleki eğitimi destekleyen önemli bir kapasite geliştirme projesini hayata geçirdi.

Tek Dünya Karadeniz Vakfı’ndan Guyana’da teknik eğitime destek
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
23.02.2026
12:20
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
12:20

Proje kapsamında Government Technical Institute bünyesinde açılan AutoCAD Laboratuvarı, her yıl yaklaşık bin mühendislik öğrencisinin sektör standartlarında dijital beceriler kazanmasına katkı sağlayacak.

Tek Dünya Karadeniz Vakfı, küresel ölçekte sürdürdüğü ve kapasite geliştirme çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek, Guyana’da teknik ve mesleki eğitimi destekleyen önemli bir projeyi hayata geçirdi. Proje kapsamında, Government Technical Institute (GTI) bünyesinde AutoCAD Teknoloji Laboratuvarı açıldı.

19 Şubat 2026 tarihinde Georgetown’da düzenlenen açılış töreniyle hizmete giren Karpowership – GTI AutoCAD Teknoloji Laboratuvarı, mühendislik ve teknik alanlarda eğitim gören öğrencilerin sektör standartlarında dijital araçlara erişimini artırmayı hedefliyor.

Karadeniz Holding’in kurucusu Rauf Osman Karadeniz’in vizyonunu yaşatmak amacıyla, AutoCAD tabanlı eğitimlerde kullanılmak üzere 26 adet yüksek performanslı masaüstü bilgisayar enstitünün kullanımına sunuldu.

Tek Dünya Karadeniz Vakfı’ndan Guyana’da teknik eğitime destek


Açılışa Guyana Eğitim Bakanlığı temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve Karpowership Guyana yetkilileri katıldı. Törende, teknik eğitimin güçlendirilmesinde kamu-özel sektör ve sivil toplum iş birliklerinin önemi vurgulandı.

Government Technical Institute Müdürü Collis Bess, desteğin teknik eğitim kalitesini artırarak öğrencileri iş hayatına daha donanımlı hazırlayacağını belirtti.
Karpowership Amerika Kıtası Ticari Operasyonlar Bölge Direktörü Beyza Özdemir, “Eğitime yapılan her yatırımın, uzun vadede toplumların gelişimine doğrudan katkı sağladığına inanıyoruz.” dedi.

Açılışta konuşma yapan Guyana Eğitim Bakanlığı Teknik Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Ritesh Tularam ise, modern teknik eğitimin Guyana’nın kalkınma vizyonu açısından stratejik önem taşıdığını ve çok paydaşlı iş birliklerinin nitelikli insan kaynağını güçlendirdiğini vurguladı.

Açılış töreninin ardından, GTI öğrencileri tarafından AutoCAD uygulamalarına yönelik canlı sunumlar gerçekleştirildi. Laboratuvarın, GTI bünyesindeki farklı programlarda öğrenim gören yaklaşık birinci ve ikinci sınıf mühendislik öğrencisine her yıl hizmet vermesi hedefleniyor.

Vakıf, ‘Tek Dünya’ felsefesiyle dünyanın her yerinde eğitimden çocuk refahına, kadınların güçlendirilmesinden insani yardıma uzanan sosyal etki çalışmalarını, faaliyet gösterilen coğrafyaların ihtiyaçlarına göre şekillendirerek sürdürmeye devam ediyor.

#Teknoloji
#Eğitim
#iş birliği
#sürdürülebilirlik
#Kapasite Geliştirme
#Aktüel
