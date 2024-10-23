Tekin Temel'in cenaze töreninin ne zaman ve nerede yapılacağı belli oldu! Ezel dizisiyle tanınmıştı

23 Ekim 2024 14:28 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 14:33

Oyuncu Tekin Temel, 56 yaşında hayatını kaybetti. Ezel dizisiyle tanınan oyuncunun cenaze töreninin ne zaman ve nerede yapılacağı merak edilmeye başlandı.

Birçok dizi ve filmde yer alan Tekin Temel’in ölümünü, Film-San Vakfı “Oyuncu Tekin Temel’e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.” sözleriyle duyurdu.

TEKİN TEMEL’İN CENAZE​ TÖRENİ NEREDE NE ZAMAN?

Usta oyuncu​ Tekin Temel’in cenaze namazı bugün ikindi namazına müteakip Ümraniye​ Refiye Soyak Camii’nde kılınacak ve ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlanacak.

TEKİN TEMEL NEDEN ÖLDÜ?

Son olarak Bir Yemin Ettim dizisinde rol alan Tekin Temel’in sabah dizi setine gitmek için hazırlanırken kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Daha önce de kalp krizi geçirenve kalbine stent takılan Temel, 56 yaşında hayatını kaybetti.

TEKİN TEMEL KİMDİR?

24 Haziran 1968 yılında Manisa’nın Akhisar ilçesinde dünyaya gelen Tekin Temel, üniversite hayatına Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro bölümünde başladı.

Mezun olduktan sonra televizyon hayatına adım atan Temel, Ezel, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Güz Gülleri, Abuzer Kadayıf, Acı Hayat, Böyle Bitmesin, Veda gibi yapımlarda rol aldı.