Tekirdağ su kesintisi ne zaman bitecek? 24 saatlik su kesintisi 28 Temmuz

Tekirdağ'da meydana gelen su kesintisi için ekipler bölgeye sevk edilirken arıza bakım çalışmaları başladı. Bölgelerde erken saatlerden itibaren etkili olan su kesintisinin sonlanacağı saat duyuruldu.

TEKİRDAĞ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

28 Temmuz Pazartesi günü Tekirdağ'da bazı bölgelerde su arızası yaşanıyor. Ekiplerin erken saatlerde başladığı çalışmalar akşam saatlerine kadar sürecek. KAPAKLI / ADNAN MENDERES MAH. bölgelerinde içme suyu şebeke hattı arızası nedeniyle yaşanacak olan kesinti 14.00 ile 17.00 aralığında yaşanacak.

14.00'te SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL MAH. / ÇAKMAK SOK. bölgelerinde başlayan kesintinin nedeni içme suyu şebeke hattı arızası olarak paylaşılırken 17.00'ye kadar suların kesik olacağı duyuruldu.

SÜLEYMANPAŞA / KAYI MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / İSTİKLAL MAH. bölgelerinde elektrik kesintisi kaynaklı su kesintisi yaşanırken 09.30 ile 20.00 aralığında kesinti yaşanacağı belirtildi.

TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ SU KESİNTİSİ SON DAKİKA

TESKİ tarafından paylaşılan verilere göre su kesintisinin sona ereceği saat belli oldu. Bugün MARMARAEREĞLİSİ / DEREAĞZI MAH. / ,MARMARAEREĞLİSİ / ÇEŞMELİ MAH. / ,MARMARAEREĞLİSİ / YENİÇİFTLİK MAH. bölgelerinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak. Bugün 08.00'de başlayan su kesintisi yarın 08.00'e kadar yaşanacak.

Depo seviyesi kaynaklı su kesintisi yaşanacağı belirtilen SÜLEYMANPAŞA / BARBAROS MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / KUMBAĞ MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / TOPAĞAÇ MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / ZAFER MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / KARADENİZ MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / ÇINARLI MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / ÇİFTLİKÖNÜ MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / ORTACAMİ MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / AYDOĞDU MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / 100. YIL MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / ALTINOVA MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / ATATÜRK MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA bölgelerinde sular bugün 08.00'de kesilirken, yarın 08.00'e kadar kesik olacak.