Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
33°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Tekirdağ su kesintisi ne zaman bitecek? 24 saatlik su kesintisi 28 Temmuz

Tekirdağ su kesintisinin biteceği saat belli oldu. TESKİ resmi internet adresi aracılığıyla gün içerisinde meydana gelecek olan su kesintilerinin konumunu ve saatini öğrenebiliyoruz. Bugün Tekirdağ'da su kesintisi bazı bölgelerde 24 saat sürecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tekirdağ su kesintisi ne zaman bitecek? 24 saatlik su kesintisi 28 Temmuz
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 16:12

'da meydana gelen için ekipler bölgeye sevk edilirken bakım çalışmaları başladı. Bölgelerde erken saatlerden itibaren etkili olan su kesintisinin sonlanacağı saat duyuruldu.

TEKİRDAĞ SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

28 Temmuz Pazartesi günü Tekirdağ'da bazı bölgelerde su arızası yaşanıyor. Ekiplerin erken saatlerde başladığı çalışmalar akşam saatlerine kadar sürecek. KAPAKLI / ADNAN MENDERES MAH. bölgelerinde içme suyu şebeke hattı arızası nedeniyle yaşanacak olan kesinti 14.00 ile 17.00 aralığında yaşanacak.

Tekirdağ su kesintisi ne zaman bitecek? 24 saatlik su kesintisi 28 Temmuz

14.00'te SÜLEYMANPAŞA / NAMIK KEMAL MAH. / ÇAKMAK SOK. bölgelerinde başlayan kesintinin nedeni içme suyu şebeke hattı arızası olarak paylaşılırken 17.00'ye kadar suların kesik olacağı duyuruldu.

SÜLEYMANPAŞA / KAYI MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / İSTİKLAL MAH. bölgelerinde elektrik kesintisi kaynaklı su kesintisi yaşanırken 09.30 ile 20.00 aralığında kesinti yaşanacağı belirtildi.

Tekirdağ su kesintisi ne zaman bitecek? 24 saatlik su kesintisi 28 Temmuz

TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ SU KESİNTİSİ SON DAKİKA

TESKİ tarafından paylaşılan verilere göre su kesintisinin sona ereceği saat belli oldu. Bugün MARMARAEREĞLİSİ / DEREAĞZI MAH. / ,MARMARAEREĞLİSİ / ÇEŞMELİ MAH. / ,MARMARAEREĞLİSİ / YENİÇİFTLİK MAH. bölgelerinde 24 saatlik su kesintisi yaşanacak. Bugün 08.00'de başlayan su kesintisi yarın 08.00'e kadar yaşanacak.

Tekirdağ su kesintisi ne zaman bitecek? 24 saatlik su kesintisi 28 Temmuz

Depo seviyesi kaynaklı su kesintisi yaşanacağı belirtilen SÜLEYMANPAŞA / BARBAROS MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / KUMBAĞ MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / TOPAĞAÇ MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / ZAFER MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / KARADENİZ MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / ÇINARLI MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / ÇİFTLİKÖNÜ MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / ORTACAMİ MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / AYDOĞDU MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / 100. YIL MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / ALTINOVA MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA / ATATÜRK MAH. / ,SÜLEYMANPAŞA bölgelerinde sular bugün 08.00'de kesilirken, yarın 08.00'e kadar kesik olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bursa elektrik kesintisi 28 Temmuz! UEDAŞ İnegöl, Nilüfer, Gemlik, Harmancık'ta elektriklerin geleceği saati duyurdu
Kayseri elektrik kesintisi son dakika! Pınarbaşı, Kocasinan, Melikgazi, Sarıoğlan elektrikler ne zaman gelecek?
ETİKETLER
#tekirdağ
#su kesintisi
#teknik arıza
#arıza
#Bölgeler Arası Farklılıklar
#Su Arızası
#Tekirdağ Su Arızaları
#Su Kesintisi Duyurusu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.