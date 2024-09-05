TEKNOFEST Antalya teknoloji yarışmaları için ziyaretçi kayıtları başladı

05 Eylül 2024 14:21 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 14:25

5-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin ziyaretçi başvuruları TEKNOFEST internet sitesinde erişime açıldı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için 1 milyon 650 bin başvuru yapıldı

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için 1 milyon 650 bin başvuru yapıldı

Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı Türkiye'nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e katılmak isteyenler ziyaretçi başvuru ekranını araştırmaya başladı.

TEKNOFEST ZİYARETÇİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek olan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmak isteyen vatandaşlar; TEKNOFEST internet sitesi üzerinden kayıt oluşturarak ziyaretçi biletlerini oluşturabilir.

TEKNOFEST ZİYARET İÇİN KAYIT GEREKLİ Mİ?

TEKNOFEST’e katılmak isteyen vatandaşların kayıt yaptırarak giriş biletlerini oluşturmaları zorunludur.

TEKNOFEST ZİYARETÇİ ÜCRETLİ Mİ?

Ayağı yere basmaya festival olarak bilinen TEKNOFEST ziyaretçi girişi ücretsizdir.

TEKNOFEST’E NASIL RANDEVU ALINIR?

Türkiye'nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne ziyaretçi olarak randevu oluşturmak için; TEKNOFEST internet sitesinden kayıt oluşturmak gerekiyor.

TEKNOFEST GİRİŞ NASIL YAPILIYOR?

Ziyaretçi kaydı yapılmasının ardından elektronik bilet oluşturulur. Festival alanına e-bilet ile giriş sağlanır.