Telegram'a erişim engeli getirilmesi BTK'nın uyarısının ardından gündeme geldi

11 Ağustos 2024 12:44 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 13:03

Telegram kapatılacak mı? Pedofiliden uyuşturucuya yasa dışı her şey var! Uyarılar dikkate alınmadı

Telegram kapatılacak mı? Pedofiliden uyuşturucuya yasa dışı her şey var! Uyarılar dikkate alınmadı

Geçtiğimiz haftalarda sırayla Wattpad, Instagram ve Roblox'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engeli getirildi.

Ancak Instagram'a getirilen erişim engeli 10 Ağustos akşamı açıldı.

Bu erişim engellerinin ardından Türkiye'de yaygın olarak kullanılan mesajlaşma platformu Telegram gündeme geldi.

Telegram'a BTK tarafından binlerce uyarı yapıldığı öğrenildi.

Platformu kullanan kullanıcılar tarafından erişim engeli getirilip getirilmeyeceği merak ediliyor.

TELEGRAM KAPATILACAK MI?

BTK tarafından Telegram'ın kapatılıp kapatılmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak platformun suçla mücadele kapsamında BTK ve Emniyet Birimleri ile işbirliğine yanaşmaması ve uyuşturucu gibi gençleri zehirleyen maddelerin ticaretinde aracı olarak kullanılmasına devam edilmesi halinde kısa sürede erişim engeli getirileceği iddia edildi.

TELEGRAM'A ERİŞİM ENGELİ GETİRİLECEK Mİ?

Telegram'a getirilecek olan erişim engelinin durumu henüz belirsizliğini koruyor.

Yetkililer tarafından henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

TELEGRAM NEDEN KAPATILACAK?

BTK tarafından "çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması" gibi katalog suçlar kapsamına giren içeriklerle ilgili Telegram'a bini aşkın uyarı yapıldığı öğrenildi.

Ancak bu uyarıların hiçbiri Telegram tarafından dikkate alınmadı.

Bu sebepten dolayı da Telegram'a erişim engeli getirileceği iddia ediliyor.