Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1 Temmuz’da 750 TL’den 1.500 TL’ye yükselecek

30 Nisan 2024 19:55 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 19:59

Merkez Bankası kararı sonrası dolar kuru fren yaptı! Şimdi sıra Fed'de... 30 Nisan dolar, euro ve döviz kurları

Merkez Bankası kararı sonrası dolar kuru fren yaptı! Şimdi sıra Fed'de... 30 Nisan dolar, euro ve döviz kurları

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, temassız kartlar ve mobil cihazlar üzerinden yapılan ödemelerde şifresiz işlem limiti önemli bir güncellemeye tabi tutuluyor. Yeni limit ne kadar? Sadece şifresiz işlemler için mi? Detaylar haberimizde!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun aldığı kararla, temassız kartlar ve mobil cihazlar üzerinden yapılacak ödemelerde şifresiz işlem limiti artırılıyor.

1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan şifresiz işlem limiti, şimdi ise 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1.500 liraya yükseltilecek.

Yapılacak olan bu güncellemeyle birlikte, temassız ödemelerde daha yüksek tutarlarda şifresiz işlem gerçekleştirilebilecek.

Kullanıcılar, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1.500 TL'ye kadar olan alışverişlerini şifresiz olarak temassız ödeme yöntemiyle yapabilecekler.

Bu değişiklikle birlikte günlük alışverişlerde kullanıcıların işlem süreçleri daha da hızlanacak ve pratik hale gelecek.