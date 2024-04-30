Merkez Bankası kararı sonrası dolar kuru fren yaptı! Şimdi sıra Fed'de... 30 Nisan dolar, euro ve döviz kurları
Merkez'in faiz kararının ardından düşüşe geçen dolar kuru, sonrasında durağan seyre geçti. Piyasalırın gözü şimdi de Fed'den gelecek verilerde. Peki dolar düşer mi? Bugün (30 Nisan 2024) dolar fiyatı ne kadar, euro fiyatı kaç TL? İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geride kalan haftada aldığı politika faizini yüzde 50'de tutma kararı döviz piyasalarını da etkiledi. TCMB'nin enflasyonda kalıcı bozulma durumunda politika duruşunun sıkılaştırılacağı yönündeki mesajı olarak algılanan bu hamle sonrası dolar kuru dün haftanın ilk gününde sınırlı düşüş yaşadı.
Geçen haftayı 32.50 TL’den kapatan dolar kuru yeni haftaya düşüşle başlayarak 1 dolar 32,37 TL seviyesinden işlem açtı. Dolar kuru bu seviyelerde küçük oynamalarla günü tamamladı.
Bu arada küresel piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına çevrildi. Son gelen ekonomik verilerin ardından Fed'den faiz beklentileri yine ertelenmiş durumda.
DOLAR DÜŞER Mİ? ÜNLÜ ABD BANKASINDAN RAPOR
Diğer yandan dünyanın önde gelen bankaları arasında yer alan ABD devi CitiBank, dün dolar TL hakkında dikkat çeken bir öngörü paylaştı. Citi'ni açıklamasında, dolara karşı da TL’de uzun pozisyon tavsiyesi verildi.
Luis Costa’nın aralarında olduğu bankanın stratejistleri tarafından hazırlanan raporda Türkiye'de ufukta bir seçim olmadığı ve bu dönemde de sıkılaşmayla beraber de piyasanın düzelmesinin beklendiği ifade edildi.
"DOLAR SAT, LİRA AL!"
Citibank raporunda ayrıca, TCMB'nin yerel para birimini korumak amacıyla döviz hesaplarından çıkışı teşvik etmeye odaklandığı ifade edildi. Yatırımcılara, 6 aylık "forward" işlemleri üzerinden "dolar sat-lira al" tavsiyesi verildi.
Peki bugün dolar ne kadar... İşte 30 Nisan 2024 döviz kurları
30 NİSAN DOLAR FİYATI
Dolar kuru 30 Nisan 2024 saban 8.00 itibariyle 32.47'den işlem görüyor.
30 NİSAN EURO FİYATI
Euro kuru 30 Nisan 2024 saban 8.00 itibariyle 34.81' civarında seyrediyor.