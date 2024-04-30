Merkez Bankası kararı sonrası dolar kuru fren yaptı! Şimdi sıra Fed'de... 30 Nisan dolar, euro ve döviz kurları 

30 Nisan 2024 08:04 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 08:12

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geride kalan haftada aldığı politika faizini yüzde 50'de tutma kararı döviz piyasalarını da etkiledi. TCMB'nin enflasyonda kalıcı bozulma durumunda politika duruşunun sıkılaştırılacağı yönündeki mesajı olarak algılanan bu hamle sonrası dolar kuru dün haftanın ilk gününde sınırlı düşüş yaşadı.

Geçen haftayı 32.50 TL’den kapatan dolar kuru yeni haftaya düşüşle başlayarak 1 dolar 32,37 TL seviyesinden işlem açtı. Dolar kuru bu seviyelerde küçük oynamalarla günü tamamladı.

Bu arada küresel piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına çevrildi. Son gelen ekonomik verilerin ardından Fed'den faiz beklentileri yine ertelenmiş durumda.

DOLAR DÜŞER Mİ? ÜNLÜ ABD BANKASINDAN RAPOR

Diğer yandan dünyanın önde gelen bankaları arasında yer alan ABD devi CitiBank, dün dolar TL hakkında dikkat çeken bir öngörü paylaştı. Citi'ni açıklamasında, dolara karşı da TL’de uzun pozisyon tavsiyesi verildi.

Luis Costa’nın aralarında olduğu bankanın stratejistleri tarafından hazırlanan raporda Türkiye'de ufukta bir seçim olmadığı ve bu dönemde de sıkılaşmayla beraber de piyasanın düzelmesinin beklendiği ifade edildi.

"DOLAR SAT, LİRA AL!"

Citibank raporunda ayrıca, TCMB'nin yerel para birimini korumak amacıyla döviz hesaplarından çıkışı teşvik etmeye odaklandığı ifade edildi. Yatırımcılara, 6 aylık "forward" işlemleri üzerinden "dolar sat-lira al" tavsiyesi verildi.

Peki bugün dolar ne kadar... İşte 30 Nisan 2024 döviz kurları

30 NİSAN DOLAR FİYATI

Dolar kuru 30 Nisan 2024 saban 8.00 itibariyle 32.47'den işlem görüyor.

30 NİSAN EURO FİYATI

Euro kuru 30 Nisan 2024 saban 8.00 itibariyle 34.81' civarında seyrediyor.

30 NİSAN 2024 DÖVİZ KURLARI