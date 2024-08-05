Temmuz ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından 12 aylık fark belli oldu

05 Ağustos 2024 10:22 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 10:33

Temmuz enflasyon rakamı ile beraber kira zammı oranında üst sınır da belli oldu

Temmuz enflasyon rakamı ile beraber kira zammı oranında üst sınır da belli oldu

5 Ağustos Pazartesi günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı.

Oranlarının açıklanmasının ardından 12 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak edildi.

12 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 3,23 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında ise yüzde 61,78 olarak açıklandı.

12 aylık ortalamalara göre enflasyon farkı ise yüzde 65,93 oldu.

HAZİRAN AYINDA ENFLASYON YÜZDE KAÇ OLDU 2024?

TÜİK tarafından enflasyon verilerine göre 2024 yılının Haziran ayında enflasyon aylık bazda 1,64 artarken yıllık bazda ise 71,60 artış yaşandı.