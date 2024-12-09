TEMSAN personel alımı yapıyor! Başvuru tarihi belli oldu
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ve TEMSAN'dan vatandaşı sevindiren haber geldi. Personel alımı yapılacağı duyurulurken başvuru şartları da gündeme geldi. 5 personel alımı başvuruları bugün itibarıyla başlıyor.
9 Aralık günü yapılan duyuruya göre TEMSAN, 5 personel alacak. Başvuru yapmak isteyenler ise tarihi ve şartları araştırmaya başladı.
Bir yandan da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü alım yapacağını duyurdu.
TEMSAN 5 PERSONEL ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN, ŞARTLARI NEDİR?
Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. 5 personel alacağını paylaştı. Ankara'da belirsiz süreli sözleşme ile çalışması beklenen 4 makine mühendisi ve 1 büro personeli alınacak.
İlan İŞKUR'da 5 gün boyunca görünür olurken duyuru 9 Aralık günü yapıldı. İŞKUR'da ilan edilmesinin ardından şartları tamamlayanlar başvuru süresi içerisinde İŞKUR il müdürlükleri veya internet sitesinden başvurusunu gerçekleştirebilecek.