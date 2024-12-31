Teselli ikramiyesi nedir, ne anlama gelir? 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar?

31 Aralık 2024 16:45 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 16:52

Milli piyango teselli ikramiyesinin ne olduğu bilet alanların dikkatini çekti. Bu akşam gerçekleşecek olan Milli piyango yılbaşı çekilişiyle beraber teselli ikramiyesinin ne kadar olduğu merak edildi. Bazı kişilere teselli ikramiyesi çıktı.

Milli Piyango'da amorti kazanmak için kaç bilmek gerekli? Milli Piyango amorti kazanmak için kaç rakam bilmek lazım?

Milli Piyango'da amorti kazanmak için kaç bilmek gerekli? Milli Piyango amorti kazanmak için kaç rakam bilmek lazım?

Amorti nedir, ne demek? Milli Piyango'da amorti ne anlama gelir?

Amorti nedir, ne demek? Milli Piyango'da amorti ne anlama gelir?

31 Aralık Salı akşamı Milli Piyango​ yılbaşı çekilişi gerçekleşecek. Milyonlarca kişinin satın aldığı biletler sonrasında teselli ikramiyesi 2025​ ne kadar olduğu gündem oldu.

Bu akşam çekilecek olan çekiliş sonrasında teselli ikramiyesi numaraları da netleşecek.

TESELLİ İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR, KAÇ TL?

2025 Milli piyango yılbaşı çekilişinde teselli ikramiyesi 600.000 TL olarak belirlendi. Büyük ikramiyeyi 1 rakam ile kaçıranlara verilecek olan teselli ikramiyesinin miktarı belli oldu.

Yılbaşı çekilişi bu akşam 18.30'da başlayacak ve 23.30'a kadar sürecek. Büyük ikramiye çekilişi ise 23.30'da yapılacak. Çekilişin sona ermesiyle beraber kazanan rakamlar netleşecek.

TESELLİ İKRAMİYESİ NEDİR, NE DEMEK?

2025 Milli piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numaradan 1 farklı bilete sahip olanlara veriliyor. Büyük ikramiyeyi kazanamayanlar için sevindirici olan teselli ikramiyesi, belirli kriterlere uyan numaralara verilir. Büyük ikramiyeye en yakın olan bilet sahipleri kazanır.

2025 MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI KAÇ TL?

Bu yıl satışa çıkan biletlerin fiyatları şöyle:

Yılbaşı çeyrek bilet: 150 TL

Yılbaşı yarım bilet: 300 TL

Yılbaşı tam bilet: 600 TL