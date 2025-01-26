Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Dizinin yeni bölümü merak ediliyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

26 Ocak 2025 19:06 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 19:32

TRT 1 ekranlarında yayınlanan popüler dizi Teşkilat'ın bugün (26 Ocak 2025 Pazar) yeni bölümünün var mı, yok mu olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kanal tarafından açıklanan bilgilere göre dizinin yeni bölümü bugün yayınlanacak.

Başrollerinde Aybüke Pusat, tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer, Adnan Biricik, Serdar Yeğin gibi isimlerin yer aldığı Teşkilat dizisinin yeni bölümleri her hafta pazar akşamları yayınlanıyor. İzleyiciler tarafından 26 Ocak 2025 Pazar günü Mirac Kandili olduğu için dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Kanal tarafından yayınlanan yayın akışının ardından Teşkilat​ dizisinin yeni bölümünün durumu belli oldu. TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI, YOK MU? Teşkilat dizisinin yeni bölümü 26 Ocak 2025 Pazar günü ekranlara gelecek. "Mirac Kandili Özel" programı ise 18.30'da başlayacak. Programın ardından Teşkilat dizisinin yeni bölümü her hafta olduğu gibi saat 20:00'da başlayacak. 26 Ocak TRT 1 yayın akışı şöyle oldu: 05:55 Yedi Numara

06:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

10:00 Kod Adı Kırlangıç

11:45 Şehrimize Hoş Geldiniz

14:40 Türk Sineması 'Afacanlar Kampta'

16:20 Miraciyye Saklı Miras

17:45 Ana Haber

18:30 Mirac Kandili Özel

20:00 Teşikilat

00:15 3'te 3

01:30 Mehmet: Fetihler Sultanı

04:00 Alparslan: Büyük Selçuklu Sıkça Sorulan Sorular Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Teşkilat dizisinin yeni bölümleri her hafta pazar günleri saat 20:00'de TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor. İlgili Haberler Cem Uslu, Teşkilat dizisinde Suat karakterini oynayacak Teşkilat dizisinde Selen karakterini Gizem Güneş oynuyor Teşkilat dizisine yeni oyuncu! Füsun karakterini oynayacak