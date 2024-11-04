Teşkilat dizisine yeni oyuncu! Füsun karakterini oynayacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

04 Kasım 2024 10:39 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:56

Teşkilat dizisi heyecanla devam ederken kadroya yeni isimler dahil oldu. Tolga Sarıtaş ve Aybüke Pusat’ın başrollerinde yer aldığı diziye Füsun karakteri geliyor. Semiha Bezek'in oynadığı dizi ve filmler de gündeme geldi.

Uzun zamandır TRT 1 ekranlarında yer alan Teşkilat dizisine gelen Füsun karakteri ses getirdi. Yunus Emre Yıldırımer, Tuvana Türkay gibi isimlerin bulunduğu dizi pazar günleri ekranlara geliyor. TEŞKİLAT DİZİSİNDE FÜSUN KARAKTERİNİ KİM OYNUYOR? Burak Arlıel’in yönetmenliğini yaptığı diziye yeni isimler dahil oluyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Semiha Bezek, Fusün karakteri ile ekranlara gelecek. Karakter, Neslihan’ın üniversiteden ev arkadaşı olarak karşımıza çıkacak. SEMİHA BEZEK KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI? 12 Nisan 1993 tarihinde Mersin'de doğan isim 2010 senesinde Ayla Algan’dan oyunculuk eğitimi aldı. Ekol Drama ve 7 Sanat Akademi'de oyunculuk eğitimi alan Bezek, 2012 senesinde katıldığı Miss Turkey yarışmasında finale kaldı fakat 1. olarak seçilemedi. Muhteşem Yüzyıl dizisinde gözde cariyelerden biri olarak ekranlara gelen isim 2014 senesinde TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yeşil Deniz dizisinde yer aldı. 2020 senesinde Tövbeler Olsun, 2021 yılında Eflâtun filminde oynadı. Yer aldığı dizi ve filmler şöyle: Eflâtun, Orta Kafa Aşk, Seyyar, Tövbeler Olsun, Dünyanın En Güzel Kokusu, Yeşil Deniz, Doksanlar, Muhteşem Yüzyıl. TEŞİKLAT OYUNCU KADROSU Dizide Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer, Tuvana Türkay, Murat Aygen, Ushan Çakır, Serdar Yeğin, Melisa Akman, Eren Hacısalihoğlu, Özlem Maden, Murat Han ve Adnan Biricik gibi isimler bulunuyor. Sıkça Sorulan Sorular Teşkilat hangi gün yayınlanıyor? TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, Pazar günleri 20.00'da izleyici ile buluşuyor. İlgili Haberler Dizi oyuncusu Ümit Gündeş, hırsızlık yaparken yakalandı! Marketten 15 kilo zeytinyağı çaldı Bahar dizisine yeni oyuncu! İpek rolünü oynayacak Kızılcık Şerbeti'nde ortalık yine karışacak! Diziye Halime geliyor