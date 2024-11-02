Kızılcık Şerbeti'nde ortalık yine karışacak! Diziye Halime geliyor

02 Kasım 2024 13:25 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 13:25

Dün akşam yeni bölümüyle ekrana gelen Kızılcık Şerbeti dizisinde ortalık karışacak. Yeni ayrılıkların olacağı diziye Halime karakteri geliyor. Sibel Taşçıoğlu'nun oynadığı Pembe Ünal karakterini de zor günler bekliyor.

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Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Sıla Türkoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti​ dizisinde ayrılıklar kadar yeni gelen oyuncular da çok konuşulacak. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümüne Halime karakteri geliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ'NE HALİME GELİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün senaryosunu yazdığı Kızılcık Şerbeti dizisine Halime karakteri dahil olacak. Halime karakteriyle diziye usta oyuncu Güneş Hayat dahil olacak.

Rolü usta oyuncu Güneş Hayat'ın oynayacağı Halime karakterinin Sibel Taşçıoğlu’nun oynadığı Pembe’nin eski mahallesinden geleceği ve ortalığın karışacağı öğrenildi.