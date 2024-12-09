Tesla, en yüksek kaza ölüm oranına sahip marka oldu

09 Aralık 2024 10:56 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 11:10

Tesla, ABD'de ölümcül kaza oranlarında zirveye yerleşti. Yeni bir araştırma, Tesla araçlarının ölüm oranlarının sektör ortalamasının iki katı olduğunu gösteriyor. Uzmanlar, bu yüksek oranların araç tasarımından çok sürücü davranışlarından kaynaklandığını belirtiyor.

Tesla​, trafikteki en güvenli araçlardan biri olarak bilinse de, ABD​'de yapılan yeni bir araştırma, Tesla otomobillerinin ölümcül kaza oranlarında zirveye yerleştiğini ortaya koydu. iSeeCars tarafından yapılan çalışma, Tesla'nın araçlarının milyar araç mili başına 5,6 ölüm oranına sahip olduğunu belirledi. Bu oran, araçların genel ölüm oranının iki katı kadar.

Sürücü Davranışları Etkili Olabilir

Tesla'nın yüksek ölüm oranları, araç tasarımından çok, kullanıcı davranışlarıyla ilişkilendiriliyor. Analistlere göre, Tesla sahiplerinin aşırı hız yapma, dikkatsizlik ve Otopilot'a fazla güvenme gibi riskli davranışları bu oranların artmasına neden oluyor. Tesla, çarpışma testlerinde genellikle yüksek güvenlik puanları alıyor, ancak bu, her zaman güvenli olduğu anlamına gelmiyor.

Diğer Markalar ve Modellerin Durumu

Tesla'nın ardından, Kia, Buick ve Dodge gibi markalar, ölümcül kaza oranlarında yüksek sıralarda yer alıyor. Ancak, tüm markalar ve araçlar için ortalama ölüm oranı 2,9 olarak belirlenmiş durumda. iSeeCars ayrıca, Hyundai'nin küçük SUV modeli Venue'nin sektördeki en yüksek ölüm oranına sahip araç olduğunu açıkladı. Tesla Model Y ise 10,6 ölüm oranıyla altıncı sırada yer alıyor.

Küçük Araçlar Daha Fazla Risk Taşıyor

Çalışmada ayrıca, küçük araçların büyük araçlarla çarpışmalarında daha fazla zarar gördüğü belirtiliyor. Bunun fiziksel bir nedeni var; küçük araçlar, daha büyük araçlarla çarpıştığında daha fazla hasar alıyor. Bu durum, küçük otomobillerin ölüm oranlarının yüksek olmasının sebeplerinden biri olarak gösteriliyor.

Yolcu ölümlerinin en yüksek olduğu otomobiller