TFF, EURO 2024 aday kadrosundan Çağlar Söyüncü'nün çıkarıldığını açıkladı
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
30 May 2024 00:07 - Güncelleme : 30 May 2024 00:10
Çağlar Söyüncü aday kadrosundan çıkarıldı! Peki, neden aday kadrodan çıkarıldı? Milli takımda hangi değişiklikler olacak? İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı'nda önemli bir gelişme yaşandı.
Savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) için belirlenen geniş aday kadrodan çıkarıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF), "Defans oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile oynadığı Trendyol Süper Lig maçında uyluk arka adalesinde yaşadığı sakatlık sebebiyle EURO 2024'te mücadele edecek A Milli Takımımızın kadrosundan çıkarılmıştır." açıklamasında bulundu.
Sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Söyüncü'nün tedavi süreci yakından takip edilecek.
Kaynak: TGRT Haber