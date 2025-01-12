The Boys 5. sezon ne zaman çıkacak? Dizinin başrol oyuncusu final için tarih verdi

12 Ocak 2025 14:53 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 15:08

Amazon Prime Video platformunda yayınlanan The Boys dizisinin 5. sezon onayı aldığı açıklandı. Dizinin onay almasının ardından hayranlar "The Boys 5. sezon ne zaman?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Dizinin başrol oyuncusu Carl Urban yeni sezonun ne zaman çıkacağını açıkladı.

Kötü Süpermen fikrinden yola çıkılarak hazırlanan ve aynı adlı çizgi romandan uyarlanan The Boys dizisinin ilk sezonu 26 Temmuz 2019 tarihinde çıkmıştı.

Amazon Prime Video platformunda yayınlanan dizinin 2020 yılında 2. sezonu, 2022 yılında 3. sezonu ve 2024 yılında 4. sezonu çıkış yaptı.

İkinci sezonda bir düşüş yaşasa da sonraki sezonlarda tekrardan toparlamayı başaran dizinin yeni sezonunu ne zaman çıkacağı gündem oldu.

THE BOYS 5. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

The Boys dizisinin genel olarak yeni sezonları 2 yılda bir çıkıyor.

Bu sebepten dolayı da dizinin yeni sezonun 2026​ yılında çıkış yapması bekleniyordu.

Konuyla ilgili dizinin başrol oyuncusu Carl Urban sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderide bu tarihi doğruladı.

Ünlü oyuncu paylaştığı gönderide "Final sezonu için.... 2 yıl sonra (keşke daha erken olsaydı) görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

THE BOYS FİNAL Mİ YAPACAK, NE ZAMAN?

Dizinin sorumlusu Eric Kripke sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dizinin beş sezon olarak tasarlandığını ve planlandığını belirtti.

Bu sebepten dolayı da dizi 5. sezonu ile birlikte final yapacak.

Kripke'nin yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"The Boys'un 4. sezonunun yayınlanmaya başladığı hafta bunu açıklamak için iyi bir zaman. 5. Sezon final sezonu olacak! Başından beri planım buydu, Vought'tan onay alana kadar ketum davranmam gerekiyordu. Bu hikayeyi kanlı, destansı ve nemli bir zirveye taşımaktan heyecan duyuyorum. 4. Sezonu izlemeyi unutmayın, çünkü artık son başladı."