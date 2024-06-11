The Boys'un 5. sezon ile final yapacağı açıklandı, 18 Temmuz 2024'te yayınlanacak

11 Haziran 2024 22:37 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 22:21

The Boys hayranları için üzücü bir haber geldi.

Sevilen süper kahraman dizisi, 5. sezonu ile ekranlara veda edecek.

THE BOYS 5. SEZON NE ZAMAN?

Amazon Prime Video'da yayınlanan dizi, 18 Temmuz 2024'te final sezonunu izleyicilerle buluşturacak.

Dizinin yapımı, 5. sezonun epik bir final olacağını ve hayranların tüm sorularına yanıt bulacağını belirtti.

The Boys, süper kahramanların karanlık yüzünü gösteren hikayesiyle büyük bir hayran kitlesi edinmişti.

Final sezonunda, süper kahramanlar ve The Boys arasındaki çatışmanın doruk noktasına ulaşması bekleniyor.

18 Temmuz'da yayınlanacak olan 5. sezon, izleyicilere unutulmaz bir veda sunacak.