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29 Nisan 2024 09:32 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 09:44

Threads bugün Türkiye'de geçici olarak kapatılacak

Sosyal medya platformu Threads kapanıyor mu sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar Threads hesabı silinirse Instagram'da gider mi konusunda da araştırma yapıyor. Detaylar, haberimizde...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
Threads bugün Türkiye&#039;de geçici olarak kapatılacak

Teknoloji şirketi Meta'nın sahip olduğu X (Twitter) benzeri sosyal medya platformu Threads hakkında Rekabet Kurumu geçici tedbir kararı almıştı.

Kararın alınmasının ardından vatandaşlar Threads'ın kapanıp kapanmayacağını araştırmaya başladı.

Threads bugün Türkiye'de geçici olarak kapatılacak - 1. Resim

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Threads 29 Nisan bugün geçici olarak kapatılacak.

Türkiye'de artık kullanılmayacak olan uygulamada kullanıcılar istedikleri zaman profillerini silebilecekler.

Threads profilinizi sildiğiniz taktirde eskiden Instagram hesabı da siliniyordu.

Ancak Meta bu problemi düzelterek Instagram ve Threads hesaplarını birbirinden ayırdı.

Bu sayede kullanıcıların Threads hesapları silindiğinde Instagram profillerine herhangi bir etkisi olmuyor.

Kaynak: TGRT HABER
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