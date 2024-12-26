THY Diyarbakır, Bağdat, Mozambik seferleri iptal mi edildi? 26 Aralık Perşembe günü yapılacak seferler hakkında açıklama yapıldı

26 Aralık 2024 10:23 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 10:39

Türk Hava Yolları tarafından bugün yapılacak Diyarbakır, Bağdat ve Mozambik seferlerinin iptal edilip edilmediği araştırılırken konuyla ilgili resmi açıklama geldi. THY Diyarbakır, Bağdat ve Mozambik seferleri iptal edildi.

Havayolu şirketleri olumsuz hava şartları nedeniyle seferlerini iptal edebiliyorlar. Bu durumlarda yolcuların biletlerinin yanmaması için şirketler tarafından açıklanan yönergeleri yerine getirmeleri gerekiyor.

Türk Hava Yolları (THY) tarafından bugün yapılacak olan Diyarbakır​, Bağdat​ ve Mozambik​ seferlerinin iptal edilip edilmediği vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

THY​ DİYARBAKIR, BAĞDAT, MOZAMBİK SEFERLERİ İPTAL Mİ EDİLDİ?

THY tarafından açıklanan bilgilere göre bugün yapılacak olan Diyarbakır ve Irak'ın başkenti Bağdat'a yapılacak olan seferler, olumsuz hava koşulları​ nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

Johannesburg-Maputo ve Maputo-Johannesburg seferlerinin de durdurulduğu açıklandı.

THY Basın Müşavirliği tarafından açıklanan bilgilere göre politik huzursuzluk nedeniyle Mozambik'e seferler iptal edildi.

Konuyla ilgili açıklamada "Maputo'da (Mozambik) yaşanan politik huzursuzluk nedeniyle 26 Aralık tarihli aşağıdaki ara bacak seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir" ifadeleri yer aldı.