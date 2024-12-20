THY Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı

20 Aralık 2024 06:45 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 06:51

Türk Hava Yolları (THY), havacılık tarihine adını altın harflerle yazdırarak Guinness Dünya Rekorları’na girdi. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu unvanını "120 ülkeye uçuş" ile tescilleyen THY ekibi başarısını kutladı.

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Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu unvanını 2012 yılından bu yana elinde bulunduran Türk Hava Yolları (THY), bu başarısını Guinness Dünya Rekoru ile taçlandırdı. THY​, "En Çok Ülkeye Uçan Havayolu" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırarak havacılık sektöründeki liderliğini bir kez daha kanıtladı.

REKOR SERTİFİKASI ŞİLİ​'DE TESLİM EDİLDİ

Şili'nin başkenti Santiago’ya yapılan ilk uçuş sonrası düzenlenen törende, Guinness Dünya Rekoru sertifikası THY Genel Müdürü Bilal Ekşi’ye takdim edildi. Santiago Arturo Merino Benítez Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleştirilen törende konuşan Ekşi, "Bugün başlattığımız en yeni rota olan Santiago’da bulunmaktan ve bu tarihi unvanı burada almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki insanları, kültürleri ve destinasyonları birbirine bağlama misyonumuzu güçlendiriyoruz" dedi.

Guinness Dünya Rekorları MENA ve Türkiye Başkan Yardımcısı Talal Omar ise bu başarıyı "THY, küresel havacılık sektöründeki liderliğini pekiştirerek uluslararası destinasyonlara erişimde diğer tüm havayollarını geride bırakıyor. Bu olağanüstü başarı, THY’nin havacılıktaki vizyonunu ve mükemmeliyetini teyit ediyor" sözleriyle değerlendirdi.

THY'DEN REKOR RAKAMLAR

Guinness Dünya Rekorları'nın değerlendirme kriterlerine göre THY, yalnızca son 12 ayda 120 aktif ülkeye gerçekleştirdiği uçuşlarla rekor kırmayı başardı. Bununla birlikte geçici olarak askıya alınan rotalar ve Şili’ye yapılan ilk uçuş dahil edildiğinde, THY’nin uçuş ağı artık 131 ülkeyi kapsıyor. Yeni destinasyonlarla uçuş ağını her geçen gün genişleten THY, dünyayı Türkiye üzerinden birbirine bağlamaya devam ediyor.

THY'DEN YOLCULARINA ÖZEL KAMPANYA

THY, Santiago hattı için 31 Mart 2025’e kadar sürecek özel bir fiyat kampanyası başlattı. İstanbul’dan Santiago’ya 1099 dolardan, Santiago’dan İstanbul’a ise 999 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek. Kampanya fiyatları, THY'nin resmi web sitesi, bilet satış ofisleri ve acentelerde geçerli olacak.

ŞİLİ İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ BAĞ GÜÇLENİYOR

Zengin tarihi ve eşsiz Andes Dağları manzarasıyla Santiago, dünya çapında seyahatseverler için cazip bir destinasyon olma özelliği taşıyor. Yeni rota, yalnızca THY’nin uçuş ağını genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda Türkiye ile Şili arasındaki turistik ve kültürel bağları da güçlendiriyor.