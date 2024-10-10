THY pilotu İlçehin Pehlivan'ın uçuş esnasında hayatını kaybetmesinin nedeni ortaya çıktı

10 Ekim 2024 09:05 - Güncelleme : 10 Ekim 2024 09:07

Türk Hava Yolları'nın Seatle- İstanbul seferi esnasında yaşanan acı olay gündemde yerini aldı. THY kaptan pilotu olan İlçehin Pehlivan'ın kim olduğu merak edilirken neden öldüğü de sosyal medyada konuşuldu. Uçuş esnasında baygınlık geçirmesinin ardından ilk müdahaleler yapıldı.

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Türk Hava Yolları​ Basın Müşaviri Yahya Üstün, X platformu üzerinden acı olayın detaylarını duyurdu. THY Seatle - İstanbul uçuşunun gerçekleştiği esnada İlçehin Pehlivan hayatını kaybetti.

Uçak, ikinci kaptan ve yardımcı pilot kararı ile indirildi.

THY PİLOTU İLÇEHİN PEHLİVAN KİMDİR?

2007 senesinden beri THY bünyesinde görev alan isim 59 yaşındaydı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen sağlık kontrolü 8 Mart 2024 tarihinde yapılırken herhangi bir sağlık sorunu olmadığı tespit edilmişti.

TÜRK HAVA YOLLARI KAPTAN PİLOTU İLÇEHİN PEHLİVAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Airbus 350 tipi uçağın kaptan pilotluğunu yapan Pehlivan, uçuş esnasında fenalaştı. Baygınlık geçirmesinin üzerine ilk müdahale uçakta sağlık ekipleri tarafından yapılırken kokpit ekibi iniş kararı aldı. Pehlivan, iniş gerçekleşemeden hayatını kaybetti.

Basın Müşaviri Yahya Üstün tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"TK204 sefer sayılı Seatle- İstanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağımızın Kaptan Pilot’u İlçehin PEHLİVAN, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir. Kaptanımıza uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonuçsuz kalınca 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan oluşan kokpit ekibi, acil iniş kararı almış ancak Kaptanımız iniş öncesi hayatını kaybetmiştir.

2007 yılından bu yana Türk Hava Yolları’nda görev yapan İlçehin PEHLİVAN, 59 yaşındaydı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezinde 08.03.2024 tarihinde periyodik sağlık muayenesi yapılmış olup, görev yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiştir.

Uçağımız New York’a iniş kararı almış olup, yolcularımızın yurda dönüşleri New York istasyon üzerinden planlanmaktadır.

Türk Hava Yolları ailesi olarak, kaptanımıza Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm çalışma arkadaşları ve sevenlerine sabır diliyoruz."