THY tecrübeli-tecrübesiz personel alımı yapacak

07 Ekim 2024 10:33 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 10:36

Türk Hava Yolları tarafından yapılan duyuruya göre THY bünyesinde görevlendirilmek üzere tecrübeli ve tecrübesiz lisanslı dispeçer personel alımı yapılacak.

Başvurular bugün başlıyor! Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

Başvurular bugün başlıyor! Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak

THY​'den yapılan açıklamada “Kariyerine Türk Hava Yolları'nda devam etmek isteyen dispeçer lisansına sahip tecrübeli ve tecrübesiz arkadaşlara bayrak taşıyıcı marka olarak iş imkânı sunuyoruz.” denildi.

THY PERSONEL ALIMI​ BAŞVURU TARİHLERİ

THY tecrübeli-tecrübesiz lisanslı dispeçer personel alımı için başvurular 14 Ekim Pazartesi gününe kadar devam edecek.

THY PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

THY internet sitesinde yer alan başvuru şartları şu şekildedir;

T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olan,

• 01.01.1987 ve sonrası doğumlu olan,

• En az 4 yıllık eğitim veren üniversitelere bağlı lisans bölümlerinden mezun olan,

*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK Denklik Belgesi istenmektedir.

• Geçerli bir SHY-UHU Dispeçer lisansına sahip olan,

• İyi derecede İngilizce bilen,

*İngilizce sınavları Türk Hava Yolları A.O. tarafından yapılacaktır.

• Vardiyalı çalışma düzeninde çalışmaya uygun olan,

• Adli sicil ve adli sicil arşiv kaydı bulunmayan,

• Türk Hava Yolları A.O.’nun iştirak şirketlerinde aktif olarak çalışmayan,

• Daha önce çalışmış olduğu kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeni ile ayrılmamış olan,

• Türk Hava Yolları A.O. veya Türk Hava Yolları A.O.’nun iştirak şirketlerinden daha önce fesih yoluyla ayrılmamış olan çalışma arkadaşları arıyoruz.

Aranan Nitelikler

Ortaklığımızı başarıyla temsil eden ve yüksek görev bilincine sahip,

Etkili iletişim becerileri sergileyen ve takım çalışmasına yatkın,

Analiz etme ve problem çözme becerisi gelişmiş,

İhtiyaç anında inisiyatif alabilen,

Takip yönü güçlü, dikkatli, sonuç odaklı çalışabilen ve detaylara hâkim,

Organizasyon ve planlama yönü kuvvetli,

Öğrenmeye açık ve kendisini bu alanda geliştirmek isteyen kişiler başvuru yapabilir.