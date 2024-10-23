THY ve Pagasus İran uçuşlarını iptal etti! Tekrar başlayacağı tarih açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

23 Ekim 2024 11:20 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 11:54

Orta Doğu'da İran ve İsrail arasında yaşanan gerilim nedeniyle THY ve Pegasus'tan yapılacak olan uçuşlarla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Açıklamanın ardından THY ve Pegasus İran uçuşları iptal mi sorusu gündeme geldi. 1 Kasım'a kadar bütün İran uçuşları iptal edildi.

İran​ tarafından geçtiğimiz haftalarda İsrail'e gerçekleştirilen saldırının ardından misilleme saldırısının gelmesi bekleniyor. Son günlerde Orta Doğu'da yaşanan gerginlik nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus​ konuyla ilgili açıklama yaptı. THY​ ve Pegasus tarafından yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar İran'a uçuşlar iptal mi sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İRAN'A UÇUŞLAR İPTAL Mİ? THY ve Pegasus tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail olası saldırı ihtimali nedeniyle İran'a yapılacak olan seferler iptal edildi. THY, PEGASUS İRAN'A UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK? THY ve Pegasus'un yaptığı açıklamada yer alan bilgilere göre İran'a uçuşlar 1 Kasım 2024 tarihinde tekrar başlayacak. THY aynı sebepten dolayı geçtiğimiz günlerde Lubnan'a seferlerini durdurmuştu. İlgili Haberler Son dakika | THY ve Pegasus 1 Kasım'a kadar olan İran uçuşlarını iptal etti