TİGEM arı kovanı ihalesinin yapılacağı tarih belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

25 Ekim 2024 14:16 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 14:18

TİGEM arı kovanı ihalesinin yapılacağı tarih vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 800 arı kovanı alımı için ihale gerçekleştirecek.

Resmi Gazete’nin 25 Ekim 2024 tarihli sayısında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından arı kovanı ihalesi yapılacağı duyuruldu. İlanda, ihalenin kapalı zarf teklif alma usulüyle yapılacağı belirtildi. TİGEM ARI KOVANI İHALESİ NE ZAMAN YAPILACAK? TİGEM arı kovanı ihalesi, 5 Kasım Salı günü saat 14.00 itibarıyla işletmenin toplantı salonunda Alım-Satım ve İhale​ Komisyonu huzurunda yapılacak. İstekliler ihale dokümanını işletmeden 250 lira karşılığında temin edebilecek. TİGEM ARI KOVASI İHALESİNE EN AZ NE KADAR TEKLİF VERİLEBİLİR? İstekliler teklif tutarının yüzde 3'ünden az olmamak üzere geçici teminat verecek. Kesin teminat, ihale tutarının yüzde 6'sı oranında olacak. İlgili Haberler 29 Ekim'de SOLOTÜRK gösterisinin nerede yapılacağı duyuruldu Reis Gıda, bakliyat köyleri projesindeki sürdürülebilir üretim başarısıyla "Türkiye’nin Kahramanları" ödülünü aldı