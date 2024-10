Reis Gıda, bakliyat köyleri projesindeki sürdürülebilir üretim başarısıyla "Türkiye’nin Kahramanları" ödülünü aldı

25 Ekim 2024 14:11 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 14:13

Güvenilir Ürün Platformu’nun düzenlediği 3. Uluslararası Güvenilir Ürün Zirvesi, 8 Ekim 2024 tarihinde İstanbul Florya Crowne Plaza’da gerçekleştirildi. Yerel üretimi destekleyen girişimcileri bir araya getiren zirvede, "Türkiye’nin Kahramanları" temasıyla ülkemizin üretimine katkı sağlayan markalar ve isimler ödüllendirildi.

Bu yılki ödül töreninde Reis Gıda, sürdürülebilir tarım projeleri ve yerel üreticilere sağladığı değerli katkılar ile dikkat çekerek "Türkiye’nin Kahramanları" ödülüne layık görüldü. Reis Gıda, 2020 yılında başlattığı Bakliyat Köyleri projesiyle tarım sektöründe önemli bir fark oluşturdu. Yerel üreticilerin gelir seviyesini artırmayı ve sürdürülebilir tarımı teşvik etmeyi amaçlayan bu proje, İyi Tarım Uygulamaları ve Sözleşmeli Üretim modeliyle yürütülüyor. Bu sistem, sertifikalı tohum kullanımını teşvik ederek hem tarımın sürdürülebilirliğini sağlıyor hem de yerel üreticilerin güçlenmesine büyük katkı sağlıyor.

Kadın Çiftçiler ve Genç Üreticilerle Büyüyen Proje

Reis Bakliyat Köyleri projesi, özellikle kadın üreticiler ve genç çiftçilerle birlikte genişleyerek Türkiye genelinde yaygınlaştı. Ülkemizin bakliyat üretimi arttırmayı amaçlayan proje hem yerel ekonomiyi canlandırıyor hem de üreticilerin tarımsal verimliliğini artırıyor.



Mustafa Kemal Atatürk, "Milli ekonominin temeli ziraattır" diyerek tarımın ve çiftçinin önemini vurgulamış; "Üreten köylü, milletin efendisidir" ve "Üreticilerinden yoksun olan milletler, üretenlerin esiri olur" sözleriyle tarımın stratejik değerini açıkça ifade etmiştir. Mehmet Reis, ödül töreninde yaptığı konuşmada bu sözlere değinerek, çiftçilere olan minnettarlığını dile getirdi ve şunları söyledi:

“Toprağı işleyerek sofralarımıza bereket getiren çiftçilerimizin yoğun emeğini takdir etmek adına bu ödülü tüm üreticilerimiz adına kabul ediyorum.”

Çiftçilerin Türkiye’nin gerçek kahramanları olduğunu vurgulayan Reis, “Çiftçilerimiz sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de şekillendiriyor. Her bir çiftçi, emekleriyle toprağı bereketlendiren, ülkemizin tarımsal gücünü ve sürdürülebilir üretimini destekleyen, bu gücü daha da ileriye taşıyan birer yapı taşıdır. Bu nedenle, onların emeği yalnızca bir başarı hikayesi değil, gelecek nesillere bırakacağımız mirasın teminatıdır” ifadelerini kullandı.



Reis Gıda, 2020 yılında kadın çiftçilerle başlattığı Bakliyat Köyleri projesini her yıl genişleterek büyüttü. 2024 yılı itibarıyla Ordu’nun Akkuş ilçesinde başlatılan şeker fasulyesi üretimi, kadın emeğinin daha da görünür hale gelmesine katkı sağladı.



Mehmet Reis, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, “Kadınlar, tarımın her aşamasında büyük bir sorumluluk üstleniyor ve üretim süreçlerinde önemli bir rol oynuyorlar. Kadın çiftçilerin emeği, sadece bugünün üretimine değil, aynı zamanda tarımın sürdürülebilirliğine ve geleceğine de katkı sağlıyor.

Geleceği Besleyen Marka

Reis Gıda, 2021 yılında da Güvenilir Ürün Zirvesi’nde "Geleceği Besle" mottosuyla "Geleceği Besleyecek" markalar arasında yer alarak ödüllendirilmişti. Marka, güvenilir gıdaya erişimi artırmak ve dünya genelinde kalite, lezzet ve sağlık odaklı ürünlerini daha geniş kitlelerle buluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 43 yılı aşkın süredir sektördeki tecrübesiyle Reis Gıda, kalite ve güveni her zaman ön planda tutuyor. Tüketicilerine her zaman en yüksek standartlarda ürünler sunmayı hedefleyen marka, hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda güvenilir bir isim olmayı başardı.

43 Yıllık Güven ve Kalite

Reis Gıda, tarladan sofraya uzanan tüm üretim süreçlerinde kaliteyi ve lezzeti her zaman en üst seviyede tutarak, tüketicilerine değişmeyen bir deneyim sunuyor. Yerli tohumların korunması ve tarımsal biyoçeşitliliğin sürdürülmesi konusundaki sorumluluğunun bilincinde olan Reis Gıda, sağlıklı bir geleceğe katkıda bulunmayı da temel hedefleri arasında görüyor. Yerel üretimi destekleyen projeleriyle Türkiye’nin kahramanlarını ortaya çıkaran Reis Gıda, gelecekte de sürdürülebilirlik ve kalite odaklı büyüme stratejisiyle yoluna kararlılıkla devam edecektir.