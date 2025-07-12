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 | Onur Kaya

Borcu olanlara müjde! Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde yeni dönem

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları için yapılandırma şartlarını genişletti. Yeni karara göre, borcunu ödemekte zorlanan müşterilere 48 aya kadar vade ile yeniden yapılandırma imkanı sunulacak. Faiz sınırı ve kart limitlerine dair kısıtlamalarla borçlular korumaya alınırken, yapılandırma başvurusu için 3 aylık süre tanındı.

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Borcu olanlara müjde! Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde yeni dönem
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 00:44
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 01:42

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (), ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarının 48 aya kadar yapılandırılmasına karar verdi. Böylece vade ve başvuru süreleri kısaltılarak daha az maliyetli hızlı bir süreç öngörülüyor.

Borcu olanlara müjde! Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde yeni dönem

BORÇ YAPILANMASINDAN KİMDEN YARARLANACAK?

Borç yapılandırmasından yararlanmak için bireysel müşterilerin 3 ay içerisinde yapılandırma başvurusunda bulunması gerektiğini bildiren BDKK, yapılandırmadan yararlanma koşullarını şöyle açıkladı:

Borcu olanlara müjde! Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde yeni dönem

"Yapılandırmadan dönem borcunu kısmen ya da tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri, anapara ve/veya faiz ödemeleri geciken ihtiyaç kredisi müşterileri, daha önce yeniden yapılandırılmış bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri yararlanabilecektir." denildi.

Borcu olanlara müjde! Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde yeni dönem

BORCUN YARISINI ÖDEMEYEN KART LİMİTİNİ ARTIRAMAYACAK

Açıklamada, kredi kartlarının yapılandırılmasında borcun yarısı ödeninceye kadar ilgili banka tarafından kartların limitinin artırılmayacağı belirtildi.

İhtiyaç kredilerinin yapılandırılmasında ise mevcut borç bakiyesini aşacak bir kredi kullandırılmayacağı vurgulandı.

Borcu olanlara müjde! Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde yeni dönem

AZAMİ FAİZ SINIRI BELLİ OLDU

Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerine uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3,11 olarak belirlediği aktarıldı.

Borcu olanlara müjde! Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde yeni dönem

KREDİ BORCUNDA GECİKME SÜRESİ GÜNCELLENDİ

Açıklamada, BDDK'nin yeni kararının daha öncekine göre içerdiği değişikliklere ilişkin şu bilgiler verildi:

"Kredi kartı yapılandırmasında artık sadece asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcu kısmen ya da tamamı ödenmeyen bireysel kartlar da yapılandırmaya konu olabilecek. İhtiyaç kredisi yapılandırmasında gecikme süresi artık '30 günü aşan' değil, 'her türlü gecikmiş ödeme' olarak güncellendi.

Borcu olanlara müjde! Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerinde yeni dönem

Hem kredi kartları hem ihtiyaç kredileri açısından; yapılandırma kapsamı, daha önce karar tarihindeki borç bakiyesiyken; artık yapılandırma tarihindeki borç bakiyesi esas alınacak ve gecikmesi olmasa bile karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecektir."

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ETİKETLER
#bddk
#faiz oranı
#Ihtiyaç Kredisi Yapılandırma
#Kredi Kartı Yapılandırma
#Borç Yapılandırması
#Gecikme Süresi
#Ekonomi
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