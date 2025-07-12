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 | Onur Kaya

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurumlara yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
12.07.2025
saat ikonu 00:07
|
GÜNCELLEME:
12.07.2025
saat ikonu 00:40

12 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurumlara yapılan Resmi Gazete'de yer aldı.

TMSF VE TİKA BAŞKANLARI DEĞİŞTİ

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu () Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş getirildi. Yusuf Öksüzömer de TMSF'ye üye olarak atandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı Serkan Kayalar görevden alındı. Ondan boşalan başkanlık koltuğuna Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren getirildi.

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Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre; Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir görevden alınarak yerine Esma Ersin atandı.

Ayrıca Yunus Emre Mütevelli Heyeti'nin 5'er asil ve yedek üyeleri belirlendi.

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
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ETİKETLER
#resmi gazete
#atamalar
#tmsf
#Cumhurbaşkanı Açıklamaları
#Alevi Kültürü
#Gündem
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