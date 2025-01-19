TikTok satılıyor mu? MrBeast ve Elon Musk TikTok için karşı karşıya iddiası

19 Ocak 2025 17:49 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 17:58

TikTok’un ABD’de yasaklanmasının ardından şirketin ABD operasyonlarının satılacağı iddiaları gündeme geldi. TikTok’u satın alması muhtemel isimler arasında ise MrBeast ve Elon Musk geçiyor.

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TikTok yasaklanacak mı? Mahkeme onayladı

ABD'de 170 milyonun üzerinde kullanıcıya sahip olan sosyal medya uygulaması TikTok’un satılacağı iddia edildi.

YouTube milyarderi MrBeast ve Elon Musk’ın TikTok’u satın almaya yakın isimler olduğu belirtiliyor.

TikTok’u ABD'deki verilerini Çin hükümetiyle paylaşmakla suçlanıyor.

TİKTOK’U MRBEAST Mİ SATIN ALACAK?

ABD'deki operasyonlarını satmazsa TikTok’un Apple ve Google’ın uygulama mağazalarından kaldırılacağı iddia edildi.

Dünya çapında popüler bir YouTuber milyarderi olan MrBeast’in TikTok’un ABD operasyonlarını satın alma yönünde ciddi bir adım attığı belirtiliyor.

ELON MUSK TİKTOK'U SATIN ALACAK MI?

Öte yandan Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan multimilyoner Elon Musk’ın da TikTok’u satın almak isteyen isimler arasında yer aldığı belirtiliyor.

TikTok’u da bünyesine katmayı planlayan Musk, aynı zamanda platformun yasaktan kurtulmasına yardımcı olmayı amaçlıyor.