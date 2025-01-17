TikTok satılıyor mu? YouTuber MrBeast'in satın alacağı iddia edildi

17 Ocak 2025 11:37 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 12:03

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'un ABD'de yasaklanması için kısa bir süre kaldı. TikTok'un yasaklanma kararının ardından platformun satılacağı gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından TikTok satılıyor mu, MrBeast mi alacak sorularının cevapları araştırılıyor. Elon Musk'ın satın almak için çalışmalar yaptığına dair iddialar geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

TikTok ve Instagram kullananlar dikkat! Hiç beklemediğiniz bir zararı daha ortaya çıktı

TikTok ve Instagram kullananlar dikkat! Hiç beklemediğiniz bir zararı daha ortaya çıktı

Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u, ABD​ hükümeti yasaklanmasına ya da ülkedeki varlıklarını bir Amerikan şirketine devretmesine karar vermişti.

Platformun ABD'deki varlıklarını devretmesi için sayılı günler kaldı. Birçok milyarder ve şirket TikTok'u satın almak için çalışmalara başladı.

Vatandaşlar tarafından TikTok satılıyor mu sorusunun cevabı araştırılıyor.

TİKTOK SATILIYOR MU?

Mevcut ABD Başkanı Joe Biden​, TikTok'un 270 gün içinde ABD'deki varlıklarını başka bir şirkete satmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasayı geçtiğimiz aylarda onaylamıştı.

Ancak yeni başkan Donald Trump​'ın göreve başlamasının ardından bu kararın değiştirilme ihtimali bulunuyor.

MRBEAST​ TİKTOK'U SATIN MI ALACAK?

Dünyanın en popüler YouTuberlarından olan MrBeast, hafta başında TikTok platformunu satın alabileceğini açıkladı.

Bu durum ilk başta sosyal medyada kullanıcılar tarafından etkileşim toplamak adına yapılan bir açıklama olarak düşünüldü.

Ancak MrBeast'in paylaşım sonrasında satın almak için fon arayışına girdiği ve bazı milyarderler ile toplantı yaptığı ortaya çıktı.

Son yaptığı açıklamada ise TikTok'un sahibi Çinli ByteDance firmasına kendisine bir şans vermesi gerektiğini ifade etti.

ELON MUSK​ TİKTOK'U MU ALIYOR?

MrBeast'in yanı sıra ünlü iş insanı Elon Musk'ın da geçtiğimiz günlerde TikTok'u satın almak için harekete geçtiği ve yetkililer ile konuştuğu iddia edilmişti.

Daha sonra iddialar TikTok yetkilileri tarafından yalanlandı. Platformun sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada "Saf kurgu hakkında yorum yapmamız beklenemez" dedi.

Elon Musk, eski adıyla Twitter olan X platformunu 2022 yılında satın almıştı.