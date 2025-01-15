TikTok, ABD'ye veda ediyor: Kapanış tarihi netleşti

15 Ocak 2025 17:36 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 17:42

TikTok, ABD hükümetinin yasaklama kararına bağlı olarak ülkede tamamen kapanma planını devreye alıyor. Bu karar, ByteDance'in ABD'deki varlıklarını satması için belirlenen sürenin sona ermesi ve hukuki mücadelelerin sonuçsuz kalması durumunda uygulanacak. TikTok'un kapanış tarihi netleşti.

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Popüler sosyal medya uygulaması TikTok, 19 Ocak Pazar günü ABD​ genelinde uygulamasını kapatmayı planlıyor. The Information'un haberine göre, bu karar, Amerikan hükümetinin TikTok​'a yönelik yasaklama kararının Yüksek Mahkeme tarafından engellenmemesi durumunda yürürlüğe girecek.

TİKTOK, PAZAR GÜNÜ ABD'DE KAPANIYOR

Yasak, yalnızca Apple ve Google uygulama mağazalarındaki yeni TikTok indirmelerini durdurmayı ve mevcut kullanıcıların uygulamayı bir süre daha kullanmalarına izin vermeyi öngörse de, TikTok'un kendi planı daha farklı bir kapanmayı içeriyor. Kullanıcılar, uygulamayı açmaya çalıştıklarında, yasağa dair bilgi veren bir web sitesine yönlendirilecek. Ayrıca verilerini indirmeyi ve saklamayı seçebilecekler.

Başkan Joe Biden​, Nisan 2024'te ByteDance​'in ABD'deki varlıklarını 19 Ocak 2025'e kadar satmasını gerektiren bir yasayı imzalamıştı. Satış gerçekleşmezse, TikTok'un ABD genelinde tamamen yasaklanması planlanıyor. TikTok ve ana şirketi ByteDance, bu yasağın ifade özgürlüğünü koruyan ABD Anayasası'nın Birinci Değişikliği'ni ihlal ettiğini savunarak hukuki mücadele veriyor.

DONALD TRUMP, SİYASİ ÇÖZÜM ARAYACAK

Geçen hafta Yüksek Mahkeme, yasayı destekleme yönünde bir eğilim gösterirken, Başkan seçilen Donald Trump ve bazı milletvekilleri, uygulama için ek süre verilmesi çağrısında bulundu. Trump, göreve başlamasının ardından bu konuda "siyasi bir çözüm" bulmayı planladığını belirtti.

ABD'de 170 milyon kullanıcısı bulunan TikTok, yasağın uzun sürmesi halinde kullanıcılarının üçte birini kaybedeceğini öngörüyor. Şirket ayrıca ABD'deki 7 binden fazla çalışanının geleceği konusunda endişeli. Öte yandan TikTok'un ana şirketi ByteDance, hisselerinin yüzde 60'ını BlackRock ve General Atlantic gibi yatırımcıların elinde tutuyor. Kalan hisseler ise kurucular ve çalışanlar arasında paylaşılıyor.