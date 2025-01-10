TikTok krizinde yeni dönemeç: ByteDance, ABD hükümetine rest çekti

10 Ocak 2025 11:38 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 11:55

TikTok, ABD'deki varlığını sürdürebilmek için Çin merkezli sahibi ByteDance'in platformu bir Amerikan şirketine satması yönünde baskı altında. Daha önce Donald Trump, bu yasanın ertelenmesi için ABD Yüksek Mahkemesi'ne başvurmuştu. Şimdi ise ByteDance, ABD hükümetine rest çeken bir açıklama yaptı.

TikTok'un ABD'deki varlığı sona ermek üzere olabilir. Associated Press'e göre Yüksek Mahkeme, uygulamanın sahibi olan Çin merkezli ByteDance şirketini, TikTok'u ABD'li bir firmaya satmaya zorlamayı amaçlayan yasanın uygulanmasını ertelemez veya geçersiz kılmazsa, sosyal medya platformu 19 Ocak'ta Amerika'daki faaliyetlerini durdurmayı planladığını duyurdu.

TİKTOK, ABD'Lİ BİR ŞİRKETE SATILMAZSA YASAKLANACAK

Geçen yıl Başkan Joe Biden, ByteDance'in TikTok'u bir Amerikan şirketine satamaması durumunda uygulamanın ABD'deki uygulama mağazalarından kaldırılmasını ve ülkedeki internet sağlayıcıların platforma erişimi engellemesini zorunlu kılan bir yasayı onayladı. Bu yasa, Çin'in TikTok'u kullanarak ABD vatandaşlarını gözetleme olasılığına yönelik endişeler nedeniyle devreye alındı.

Buna karşılık TikTok, yasağın yürürlüğe girmesini durdurmak için acil bir ihtiyati tedbir talebiyle dava açtı ve olası bir yasağın, "önemli kayıplara" neden olacağını savundu. Bu argümanlar E! News tarafından incelenen yasal belgelerde yer aldı. ABD Yüksek Mahkemesi, yasanın yürürlükte kalıp kalmayacağına ilişkin sözlü savunmaları 10 Ocak'ta dinleyecek.

BYTEDANCE: TİKTOK SATILIK DEĞİL!

Öte yandan ByteDance, TikTok'un satılık olmadığını daha önce belirtmişti. Şirket, nisan ayında Çin sosyal medya platformu Toutiao'da yaptığı açıklamada, "ByteDance'in TikTok'u satma planı yoktur" diyerek, satış söylentilerinin "gerçek dışı" olduğunu ifade etti.

Bu sırada, birkaç girişimci TikTok'u satın almak için harekete geçti. Bunlardan biri de Kevin O'Leary. O'Leary, 6 Ocak'ta X'te yaptığı paylaşımda, "Bu sadece TikTok'un ABD varlıklarını satın almaktan ziyade, 170 milyon Amerikalı kullanıcının mahremiyetini korumakla ilgili çok daha büyük bir mesele" değerlendirmesinde bulundu.

Ancak O'Leary, bu süreçte yardım almak için 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayacak olan Başkan Donald Trump'a ihtiyaç duyacağını belirtti. "Önümüzdeki aylarda anlaşmayı tamamlamak için Trump'la çalışmamız gerekecek" diyen O'Leary, "Bu nedenle, hem Trump'a hem de kabinesindeki diğer kişilere bunu yaptığımızı ve yardımlarına ihtiyaç duyacağımızı bildirmek istedim" diye konuştu.