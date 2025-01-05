Aileler dikkat! Bir çocuk TikTok akımının son kurbanı oldu

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

05 Ocak 2025 01:19 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 01:59

TikTok akımları ailelerin hayatını karartmaya devam ediyor. Küçük çocukların eğlenceli gördüğü için denemek istediği bazı deneyler ölümcül sonuçlarla aileleri büyük üzüntüye boğuyor. Bir acı haber daha İzmir'den geldi. 10 yaşındaki Mert Y. tehlikeli deneyin son kurbanı oldu.

İzmir’in Bornova​ ilçesinde, 10 yaşındaki Mert Y., TikTok’ta izlediği bir videodan etkilenerek yaptığı deney sırasında ağır şekilde yaralandı. 16 günlük yaşam mücadelesi veren küçük çocuk, hastanede hayatını kaybetti. TEHLİKELİ DENEY FACİAYLA SONUÇLANDI Olay, 17 Aralık günü Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde meydana geldi. Evde yalnız olduğu sırada TikTok’ta gördüğü kolonya​ yakma akımını denemek isteyen Mert, üzerine kolonya döküp çakmakla ateşe verdi. Ancak alevlerin hızla yayılması sonucu küçük çocuk vücudunda ciddi yanıklar oluştu. Panikle alevleri söndürmeye çalışan Mert, başarısız olunca durumu telefonla annesine bildirdi. Eve gelen anne, çocuğunu hemen hastaneye kaldırdı. HASTANEDE HAYATA TUTUNAMADI Ağır yanıklarla Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mert, 16 günlük yoğun bakım sürecinin ardından yaşam savaşını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi, İzmir​ Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemelerin ardından toprağa verildi. AİLELER UYARILIYOR Mert’in trajik ölümü, sosyal medyada yaygınlaşan tehlikeli akımların bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu. Uzmanlar, ebeveynleri çocuklarını sosyal medya içeriklerinden koruma konusunda daha dikkatli olmaya çağırıyor.