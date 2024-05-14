Tiktok'a ChatGPT desteği geliyor, videolarda yapay zeka kullanılacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
14 May 2024 17:02 - Güncelleme : 14 May 2024 17:11
TikTok'un mobil uygulamasında yapay zeka destekli ChatGPT entegrasyonu test aşamasında. Kullanıcılar, arama sonuçları sayfasında ChatGPT'nin yanıtlarını da görebilecek. Peki, TikTok'ta ChatGPT nasıl kullanılır? İşte detaylar...
TikTok, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından birisi durumda.
eni gelen bir duyuruya göre, ChatGPT desteği Tiktok'a entegre edilecek.
Şu anda test aşamasında olan bir özellikle, TikTok'un mobil uygulamasına yapay zeka destekli ChatGPT olacak.
Kullanıcılar, aradıkları terimlerle ilgili ChatGPT tarafından üretilen yanıtları da görebilecekler.
Arama sonuçları sayfasında, "Öne Çıkanlar" başlığı altında bu yanıtların yanı sıra ilgili TikTok videoları da listelenecek.
Bu sayede, kullanıcılar arama yaparken içeriklere daha kolay ulaşacaklar.
Henüz test aşamasında olmasına rağmen, bu yeni özelliğin Tiktok'u nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.
Kaynak: TGRT Haber