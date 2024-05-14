Tiktok'a ChatGPT desteği geliyor, videolarda yapay zeka kullanılacak

14 May 2024 17:02 - Güncelleme : 14 May 2024 17:11

TikTok, dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından birisi durumda.

eni gelen bir duyuruya göre, ChatGPT desteği Tiktok'a entegre edilecek.

Şu anda test aşamasında olan bir özellikle, TikTok'un mobil uygulamasına yapay zeka destekli ChatGPT olacak.

Kullanıcılar, aradıkları terimlerle ilgili ChatGPT tarafından üretilen yanıtları da görebilecekler.

Arama sonuçları sayfasında, "Öne Çıkanlar" başlığı altında bu yanıtların yanı sıra ilgili TikTok videoları da listelenecek.

Bu sayede, kullanıcılar arama yaparken içeriklere daha kolay ulaşacaklar.

Henüz test aşamasında olmasına rağmen, bu yeni özelliğin Tiktok'u nasıl etkileyeceği merakla bekleniyor.