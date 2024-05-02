Kriz çözüldü: TikTok, Universal Music Group şarkılarını geri getiriyor

02 May 2024 12:47 - Güncelleme : 02 May 2024 12:47

Müzik şirketi Universal Music Group ile TikTok barıştı. İkili geçtiğimiz aylarda lisans koşullarında yaşanan bir anlaşmazlık nedeniyle yolları ayırmıştı. Bunun sonucu olarak Taylor Swift, Drake gibi ünlü sanatçıların da olduğu binlerce müzik TikTok'tan kaldırılmıştı.

UMG ŞARKILARI TIKTOK'A GERİ DÖNÜYOR

UMG ve TikTok, telif hakları konusundaki anlaşmazlığı sona erdirecek bir "çok boyutlu lisans anlaşması" yaptıklarını duyurdu. Bu anlaşma ile birlikte müzik şirketinin sahip olduğu tüm şarkılar sosyal medya platformuna geri dönecek.

Universal Music Group Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Sir Lucian Grainge, TikTok ile ilişkilerindeki bu yeni dönemin, müziğin değerine ve insan sanatının önceliğine odaklandığını belirterek, "Sanatçılarımızın ve söz yazarlarımızın çıkarlarını ilerletmek ve sosyal müzikten para kazanmayı geliştirirken hayran katılımında yenilik sağlamak için TikTok ekibiyle iş birliği yapmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

TikTok CEO'su Shou Chew, müziğin TikTok ekosisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade ederken, Universal Music Group ile ileriye dönük bir yol bulmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi. Chew şunları da ekledi:

"UMG'nin tüm harika sanatçıları ve söz yazarları için değer, keşif ve tanıtım sağlamak ve TikTok topluluğuyla büyüme, bağlantı kurma ve etkileşim kurma yeteneklerini derinleştirmek için birlikte çalışmaya kararlıyız."

BİRBİRLERİNE DEMEDİKLERİNİ BIRAKMAMIŞLARDI

Universal Music Group, TikTok'un önceki anlaşmadan daha düşük bir değerde yeni bir anlaşmayı kabul etmeye zorlayarak zorbalık yaptığını ve göz korkutmaya çalıştığını iddia etmişti.

Sosyal medya devinden buna cevap olarak, "UMG, kendi açgözlülüğünü sanatçılarının ve şarkı yazarlarının çıkarlarının önüne koyuyor" açıklaması gelmişti. İki şirketin barışmasıyla beraber TikTok kullanıcıları, videolarındaki şarkıların kaldırılmasından muzdarip olmayacak.