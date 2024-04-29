TikTok Türkiye'den tartışmalara cevap: 'TBMM'ye gitmeye hazırız'

29 Nisan 2024 11:46 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 11:47

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman geçtiğimiz günlerde "TikTok temsilcilerinin komisyona verdikleri cevaplarla uygulamaları arasında farklılıklar var. Bu nedenle TikTok temsilcilerini tekrar Meclis'e çağıracağız" açıklamasında bulundu.

Aralık ayında TikTok temsilcilerinin, komisyonda yaptığı açıklamaların kamuoyunu da komisyon üyelerini de tatmin etmediğini belirten Yayman, "Halkımız bize şunu söylüyor: 'TikTok bir ulusal güvenlik meselesidir, buranın kapatılmasını istiyoruz' diyorlar" ifadeleri kullandı.

"DAVET GELİRSE GİDERİZ"

Bu açıklamanın ardından TikTok'a Türkiye'de bir yaptırım gelip gelmeyeceğine yönelik tartışma başlarken, şirketin Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölgesi Kamu Politikalarından Sorumlu Yöneticisi Emir Gelen, TBMM Dijital Mecralar Komisyonundan yeni davet gelmesi durumunda, sorumluluk bilinciyle bir kez daha komisyon huzuruna çıkmaktan memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Komisyonun çalışmalarına katkı sağlayabilmek ve sorularını cevaplayabilmek adına daha önce kendilerine ulaşan davetlere katıldıklarını anımsatan Gelen, Ocak 2022 ve Aralık 2023'te komisyon huzuruna çıktıklarını söyledi. Gelen, "Yeni bir davetin gelmesi durumunda, üzerimizdeki sorumluluk bilinciyle bir kez daha komisyonun huzuruna çıkmaktan memnuniyet duyacağız." dedi.

İÇERİKLERİN KALDIRILMASI KÜRESEL ORTALAMANIN ÜZERİNDE

Platformun güvenliğini ciddiye aldıklarını vurgulayan Gelen, TikTok'un moderasyon ekiplerinin, platformdaki içeriklerin 'Topluluk Kuralları'na uymasını sağlamak amacıyla özenle ve titizlikle çalıştığını ifade etti.

Türkiye'de yüzde 96,7 ile küresel ortalamanın çok üzerinde olan kural ihlalli içeriklerin yüzde 98,9'unu proaktif bir şekilde yayından kaldırdıklarına dikkati çeken Gelen, "TikTok'un tüm kullanıcılarımız için güvenli bir platform olarak kalmasını sağlamak adına çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz." dedi.