Till Lindemann kimdir? Rammstein'ın Solisti İstanbul’a geliyor

13 Kasım 2024 19:39 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 20:00

Rammstein grubunun ünlü solisti Till Lindemann 15 yıllık aranın ardından İstanbul’da sahne almaya geliyor.

Efsane Rammstein grubunun solisti Till Lindemann solo projesi kapsamında İstanbul'da konser vermeye hazırlanıyor.

TİLL LİNDEMANN KONSERİ NE ZAMAN?

Till Lindemann 6 Aralık 2025'te solo projesi kapsamında çıkacağı Avrupa turnesinde İstanbul'da konser verecek.

Lindemann yılın geneline yayılacak turnesi kapsamında toplam 25 kentte konser vermesi planlanıyor.

TİLL LİNDEMANN KİMDİR?

Lindemann, 4 Ocak 1963 tarihinde Leipzig'de dünyaya geldi.

1986 yılında punk grubu First Arsch'da davul çalarak Till Lindemann burada müzik hayatına başladı.

Bu arada Feeling B adlı bir grupta da yer alır.

1994 yılında Lindemann, Oliver Riedel, Richard Kruspe ve Christoph Schneider bir şarkı yarışmasına katılır profesyonel olarak müzik işine girme şansını yakalar.

Sıradışı sahne gösterileriyle tanınan Till Lindemann’ın Almanca, İspanyolca ve İngilizce bildiği öne sürülüyor.