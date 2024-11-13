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Till Lindemann kimdir? Rammstein'ın Solisti İstanbul’a geliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
13 Kasım 2024 19:39 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 20:00
Till Lindemann kimdir? Rammstein&#039;ın Solisti İstanbul’a geliyor

Rammstein grubunun ünlü solisti Till Lindemann 15 yıllık aranın ardından İstanbul’da sahne almaya geliyor.

Efsane Rammstein grubunun solisti Till Lindemann solo projesi kapsamında İstanbul'da konser vermeye hazırlanıyor.

TİLL LİNDEMANN KONSERİ NE ZAMAN?

Till Lindemann 6 Aralık 2025'te solo projesi kapsamında çıkacağı Avrupa turnesinde İstanbul'da konser verecek.

Lindemann yılın geneline yayılacak turnesi kapsamında toplam 25 kentte konser  vermesi planlanıyor.

Till Lindemann kimdir? Rammstein'ın Solisti İstanbul’a geliyor - 1. Resim

TİLL LİNDEMANN KİMDİR?

Lindemann, 4 Ocak 1963 tarihinde Leipzig'de dünyaya geldi.

1986 yılında punk grubu First Arsch'da davul çalarak Till Lindemann burada müzik hayatına başladı.

Bu arada Feeling B adlı bir grupta da yer alır.

Till Lindemann kimdir? Rammstein'ın Solisti İstanbul’a geliyor - 2. Resim

1994 yılında Lindemann, Oliver Riedel, Richard Kruspe ve Christoph Schneider bir şarkı yarışmasına katılır profesyonel olarak müzik işine girme şansını yakalar.

Sıradışı sahne gösterileriyle tanınan Till Lindemann’ın Almanca, İspanyolca ve İngilizce bildiği öne sürülüyor.

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Kaynak: TGRT Haber

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