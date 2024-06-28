Adana'da çekilecek Yasak Aşk dizisinde Erkan Petekkaya oynayacak

28 Haziran 2024 17:22 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 17:27

Tims&B Productions, yeni sezon için Yasak Aşk adlı dizisinin hazırlıklarına devam ediyor.

Hazırladığı en iddialı projelerden biri olacağını belirttiği "Yasak Aşk" adlı dizi için ünlü oyuncu Erkan Petekkaya ile anlaştığını duyurdu.

YASAK AŞK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan "Yasak Aşk" dizisinin çekimleri Adana’da yapılacak.

Bu projede Erkan Petekkaya'nın rol alacağı kesinleşti.

Dizinin çekimlerinin başlayıp başlamadığı henüz bilinmezken, diğer oyuncu kadrosu ise henüz duyurulmadı.

YASAK AŞK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

"Yasak Aşk" dizisi, 2024 yılı içerisinde atv'de yayınlanacak.

İzleyiciler, Petekkaya’nın bu yeni rolünü ve dizinin nasıl bir hikaye anlatacağını büyük bir merakla bekliyor.

Projeyle ilgili daha fazla detayın paylaşılması bekleniyor.

YASAK AŞK DİZİSİ KONUSU NE?

Dizi hakkında detaylar ve kadrosu hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

‘Yasak Aşk’ın Adana’da geçecek olan hikayesi ilerleyen günlerde izleyicilerle paylaşılacak gibi gözüküyor.

Tims&B'nin bu iddialı dizisi, şimdiden büyük bir heyecan uyandırıyor ve izleyicilerin merakla beklediği projeler arasında yer alıyor.