TOKİ 100 bin konut başvurusu ne zaman? Sosyal konut detayları belli oldu

01 Kasım 2024 08:31 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 08:33

TOKİ dar ve orta gelirli vatandaşlar için 100 bin sosyal konut yapacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 100 bin sosyal konut projesi hakkında detaylar ise merak konusu oldu.

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Yıllardır dar gelirli vatandaşlar için sosyal konutlar inşa edenTOKİ​, sosyal konut​​ projelerine devam ediyor. Özellikle kentlerdeki barınma sorununa çözümler üretilebilmesi için dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik toplu konut uygulamaları yürütülecek.

TOKİ 100 BİN KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı dar ve orta gelirli hanelere yönelik 100 bin konut inşa edecek. Başvuru​ tarihi ve katılım şartlarının ise gelecek yılın ilk ayında belli olması öngörülüyor.

TOKİ 100 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin kadınlara, engellilere, gençlere dar ve orta gelirli hanelere yönelik olduğu belirtildi.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 100 bin sosyal konutu gelecek yıl üretmeyi hedefliyor.

Projeye dair detayların Ocak ayında açıklanması bekleniyor.