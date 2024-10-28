TOKİ deprem konutları kura sonuçları açıklandı: Hak sahipliği nasıl sorgulanır?

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

28 Ekim 2024 12:23 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 12:25

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde evleri yıkılarak mağdur olan vatandaşlar için, 11 ilde yapımı tamamlanan 29 bin 311 konutun daha anahtar teslim töreni Hatay'ın Antakya ilçesindeki Gülderen Konutları'nda yapıldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yapılan törende 29 bin 311 TOKİ​ deprem konutu AFAD​ Başkanlığı tarafından başlatılan kura çekiminin ardından sahiplerini buldu. HAK SAHİPLİĞİ KURA SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR? TOKİ Deprem konutları​ kura çekiminin tamamlanmasıyla hak sahibi isim listeleri AFAD internet sitesinden ve e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. HANGİ İLLERDE DEPREM KONUTU TESLİM EDİLDİ? Depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'ya canlı bağlantıyla hak sahiplerine konutların anahtarları teslim edildi. KAÇ DEPREM KONUTU TESLİM EDİLDİ? Kahramanmaraş merkezli depremde mağdur olan vatandaşlara TOKİ ve AFAD koordinasyonunda 29 bin 311 konut teslim edildi. İlgili Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan depremzede aileye yeni evinde sürpriz yaptı