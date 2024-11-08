TOKİ 250 bin Sosyal Konut Projesi'nin ihaleleri başlıyor

08 Kasım 2024 08:09 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 08:21

250 bin Sosyal Konut Projesi'nin ihalelerine dair araştırmalar hız kazandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sözünü verdiğimiz her şeyi yaptık, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için ihale tarihleri belirlendi

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi için ihale tarihleri belirlendi

Çevre​, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum​ sosyal medya hesabından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamındaki sosyal konutların ihaleleri bugün itibarıyla başladığını duyurdu.

TOKİ​ 250 BİN KONUT İHALESİ NE ZAMAN?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında tüm konutların ihale tarihleri belli oldu. Bugün Kütahya’nın Altıntaş İlçesi’ndeki konutların ihalesiyle başlayan süreç Haziran 2025’te tamamlanacak.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamındaki sosyal konutların ihaleleri bugün bazı illerde başladı.

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250 BİN KONUT İHALESİ HANGİ İLLERDE BAŞLADI?

TOKİ 250 bin Sosyal Konut Projesi; Kütahya Altıntaş ve Tekirdağ Muratlı ilçelerinde bugün itibarıyla başladı.

250 BİN SOSYAL KONUT İHALESİ HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?

250 bin Sosyal Konut Projesi 81 ili kapsayacak. Projeyle ilgili TOKİ’den yapılan duyuruda, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde; konutlar sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak” denildi.