TOKİ’den dev kampanya! 235 bin lirası olana 3+1 ev fırsatı

07 Kasım 2024 12:40 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 12:46

TOKİ, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için yeni bir proje duyurdu. Fahiş ev fiyatları sebebiyle konut sahibi olamayanlar için büyük bir fırsat sunan TOKİ, 235 bin lira peşinatla 3+1 daireleri satışa çıkaracak. Peki TOKİ konut projesine başvurular nereden yapılıyor? İşte detaylar…

TOKİ 100 bin konut başvurusu ne zaman? Sosyal konut detayları belli oldu

TOKİ 100 bin konut başvurusu ne zaman? Sosyal konut detayları belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), konut sahibi olmak isteyenler için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Uygun fiyatlı ve konforlu yaşam alanları sunmayı amaçlayan bu proje, Türkiye’nin çeşitli illerinde uygulanacak. Denizli’nin Pamukkale ilçesi Kocadere Mahallesi’nde başlayan projede, toplamda 326 konutun satışı planlanıyor. Peki TOKİ konut projesine başvurular nereden yapılıyor? İşte detaylar...

BAŞVURULAR TOKİ’NİN İNTERNET SİTESİNDEN YAPILIYOR

Projede 3+1 daire seçenekleri sunuluyor. Daireler için belirlenen peşinat tutarı yüzde 10 olarak hesaplanırken, zemin kat dairelerde bu tutar 235 bin TL, üst kat dairelerde ise 264.960 TL’ye kadar çıkabiliyor. Konut bedelinin kalan kısmı için ise 180 aya kadar vade imkanı sağlanıyor. Aylık taksit ödemeleri 11.755 TL olarak belirlendi. Projeden ev sahibi olmak isteyenler, başvuru koşulları ve diğer detaylara TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.