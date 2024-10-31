TOKİ arsa satışı saat kaçta, nasıl yapılacak? Başvuru ve ödeme şartları belli oldu

31 Ekim 2024 07:50 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 07:56

TOKİ arsa satışları İstanbul ve Ankara’da yapılacak açık artırma ile başlayacak. 35 ildeki 297 arsanın satışına çevrim içi olarak katılmak da mümkün olacak.

TOKİ 35 ilde 297 arsa satışı gerçekleştireceğini duyurdu. Aralarında İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerin de olduğu açık artırmadaki arsalara, alıcılar yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek.

TOKİ ARSA SATIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Toplu Konut İdaresi başkanlığı tarafından yapılacak olan arsa satışı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. TOKİ arsa satışı, 31 Ekim Perşembe (bugün) saat 10.30’da başlayacak.

TOKİ ARSA ÖDEMESİ NASIL OLACAK?

TOKİ'nin sunduğu uygun ödeme planı sayesinde birçok vatandaş arsa sahibi olma şansı elde edecek. Açık artırmadaki arsalara, alıcılar yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek.

TOKİ ARSA SATIŞINA KATILIM ŞARTLARI NELER?

Açık artırmaya katılmak isteyen kişilerin, toplantı öncesinde Halk Bankası Halkalı şubesi hesabına veya toplantı günü salonlarda kurulacak veznelere katılım teminatı yatırması gerekiyor.

TOKİ ARSA SATIŞI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Arsa satışı yapılacak olan 35 il TOKİ internet sitesinde duyuruldu. Buna göre; Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Adana, Mersin, Şanlıurfa, Ankara, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Sakarya, Yalova, Eskişehir, Gaziantep, Elazığ, Afyonkarahisar, Konya, Denizli, Kayseri, Çorum, Aksaray, Çankırı, Amasya, Erzurum, Ağrı, Ardahan, Muş, Malatya , Artvin, Bitlis, Düzce’de bulunan 297 arsa açık artırma ile sahiplerini bulacak.

TOKİ ARSA SATIŞI NEREDE YAPILACAK?

TOKİ 35 ildeki 297 arsa satışını bugün gerçekleştirecek. Satışlar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul ile Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara'da yapılacak.

Satışa çevrim içi katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, Emlak Müzayede internet sitesinden açık artırmaya katılabilir.