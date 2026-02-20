TOKİ Hatay, Edirne, Muğla kura çekimi ne zaman? Kura takvimi için geri sayım başladı

Türkiye genelinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura takvimi adım adım ilerliyor. 75 ilde kura süreci tamamlanma aşamasına gelirken, tarih açıklanmayan 6 il için gözler yapılacak duyurulara çevrildi.

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Muğla’da toplam 6 bin 417 konut inşa edilecek. Kura tarihi henüz açıklanmadı. Önümüzdeki haftalarda açıklanacak kura takviminde Muğla’nın da yer alması bekleniyor. İl genelindeki konutların büyük bölümü merkez ilçede planlandı.

Muğla’da ilçe bazlı dağılıma göre merkezde 5 bin 400 konut yapılacak. Bodrum’da 500, Milas’ta 200, Fethiye’de 150, Seydikemer’de 75, Kavaklıdere’de 50 ve Köyceğiz’de 42 konut inşa edilecek. İl genelindeki toplam 6 bin 417 konut için kura süreci takvim duyurusunun ardından gerçekleştirilecek.

TOKİ Muğla konut dağılımı şöyledir:

Merkez: 5400

Bodrum: 500

Fethiye: 150

Kavaklıdere: 50

Köyceğiz: 42

Milas: 200

Seydikemer: 75

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Hatay’da toplam 13 bin 289 konut inşa edilecek. Kura tarihine ilişkin resmi takvim henüz paylaşılmadı. Önümüzdeki haftalarda açıklanması beklenen kura programında Hatay’ın da yer alması bekleniyor.

Hatay’da en fazla konut 6 bin 800 ile merkez ilçede yapılacak. Hassa’da 1.500, İskenderun’da 1.354, Reyhanlı’da 750, Kırıkhan’da 600, Altınözü ve Samandağ’da 500’er, Belen ve Yayladağı’nda 300’er, Dörtyol’da 270, Arsuz’da 200, Payas’ta 95, Kumlu’da 70 ve Erzin’de 50 konut inşa edilecek. Toplam 13 bin 289 konut için kura çekimi, takvimin açıklanmasının ardından yapılacak.

Hatay TOKİ konut dağılımı:

Merkez: 6800

Altınözü: 500

Arsuz: 200

Belen: 300

Dörtyol: 270

Erzin: 50

Hassa: 1500

İskenderun: 1354

Kırıkhan: 600

Kumlu: 70

Payas: 95

Reyhanlı: 750

Samandağ: 500

Yayladağı: 300

TOKİ EDİRNE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Edirne’de 2 bin 530 sosyal konut inşa edilecek. Kura tarihi henüz açıklanmadı. Açıklanacak yeni kura takviminde Edirne’nin de yer alması bekleniyor. İlçe bazlı dağılıma göre Edirne merkezde 1.000 konut yapılacak. Keşan’da 450, Uzunköprü’de 350, İpsala’da 200, Enez ve Meriç’te 100’er, Süloğlu’nda 100, Havsa’da 90, Lalapaşa’da 80 ve Meriç’e bağlı Subaşı beldesinde 60 konut inşa edilecek. Toplam 2 bin 530 konut için kura süreci takvimin ilan edilmesiyle başlayacak.

TOKİ Edirne konut dağılımı ilçe ilçe şöyledir:

Merkez: 1000

Enez: 100

Havsa: 90

İpsala: 200

Keşan: 450

Lalapaşa: 80

Meriç: 100

Meriç (Subaşı): 60

Süloğlu: 100

Uzunköprü: 350

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ 500 bin konut kura çekimleri tamamlandıktan sonra sonuçlar dijital ortamda erişime açılacak. Başvuru sahipleri kura sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Ayrıca TOKİ’nin 500 bin konut projesine ilişkin resmi sayfası üzerinden de kura sonuçlarına ulaşılabilecek. Kura sürecinin tamamlanmasının ardından PDF dosyası ile sonuçların erişime açılması planlanıyor.