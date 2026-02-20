Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

TOKİ Hatay, Edirne, Muğla kura çekimi ne zaman? Kura takvimi için geri sayım başladı

TOKİ Muğla, Hatay, Edirne kura çekimi ne zaman olduğu ile ilgili başta olmak üzere kalan illerin kura çekimi tarihleri yakından takip ediliyor. Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yürütülen TOKİ kura çekimlerinde sona yaklaşıldı. 75 ilde kura süreci büyük ölçüde tamamlanırken, kura tarihi henüz açıklanmayan 6 il için geri sayım sürüyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Hatay ve Edirne’de yapılacak kura çekimleri için takvimin önümüzdeki haftalarda duyurulması bekleniyor. Bu üç ilde inşa edilecek konut sayıları ve ilçe bazlı dağılımlar da netleşti. İşte TOKİ Hatay, Edirne, Muğla kura çekimi ile ilgili son bilgiler…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ Hatay, Edirne, Muğla kura çekimi ne zaman? Kura takvimi için geri sayım başladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 22:02
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 22:05

Türkiye genelinde yürütülen 500 bin projesinde kura takvimi adım adım ilerliyor. 75 ilde kura süreci tamamlanma aşamasına gelirken, tarih açıklanmayan 6 il için gözler yapılacak duyurulara çevrildi.

TOKİ MUĞLA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında ’da toplam 6 bin 417 konut inşa edilecek. Kura tarihi henüz açıklanmadı. Önümüzdeki haftalarda açıklanacak kura takviminde Muğla’nın da yer alması bekleniyor. İl genelindeki konutların büyük bölümü merkez ilçede planlandı.

Muğla’da ilçe bazlı dağılıma göre merkezde 5 bin 400 konut yapılacak. Bodrum’da 500, Milas’ta 200, Fethiye’de 150, Seydikemer’de 75, Kavaklıdere’de 50 ve Köyceğiz’de 42 konut inşa edilecek. İl genelindeki toplam 6 bin 417 konut için kura süreci takvim duyurusunun ardından gerçekleştirilecek.

TOKİ Hatay, Edirne, Muğla kura çekimi ne zaman? Kura takvimi için geri sayım başladı

TOKİ Muğla konut dağılımı şöyledir:

Merkez: 5400

Bodrum: 500

Fethiye: 150

Kavaklıdere: 50

Köyceğiz: 42

Milas: 200

Seydikemer: 75

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

’da toplam 13 bin 289 konut inşa edilecek. Kura tarihine ilişkin resmi takvim henüz paylaşılmadı. Önümüzdeki haftalarda açıklanması beklenen kura programında Hatay’ın da yer alması bekleniyor.

Hatay’da en fazla konut 6 bin 800 ile merkez ilçede yapılacak. Hassa’da 1.500, İskenderun’da 1.354, Reyhanlı’da 750, Kırıkhan’da 600, Altınözü ve Samandağ’da 500’er, Belen ve Yayladağı’nda 300’er, Dörtyol’da 270, Arsuz’da 200, Payas’ta 95, Kumlu’da 70 ve Erzin’de 50 konut inşa edilecek. Toplam 13 bin 289 konut için kura çekimi, takvimin açıklanmasının ardından yapılacak.

TOKİ Hatay, Edirne, Muğla kura çekimi ne zaman? Kura takvimi için geri sayım başladı

Hatay TOKİ konut dağılımı:

Merkez: 6800

Altınözü: 500

Arsuz: 200

Belen: 300

Dörtyol: 270

Erzin: 50

Hassa: 1500

İskenderun: 1354

Kırıkhan: 600

Kumlu: 70

Payas: 95

Reyhanlı: 750

Samandağ: 500

Yayladağı: 300

TOKİ EDİRNE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

’de 2 bin 530 sosyal konut inşa edilecek. Kura tarihi henüz açıklanmadı. Açıklanacak yeni kura takviminde Edirne’nin de yer alması bekleniyor. İlçe bazlı dağılıma göre Edirne merkezde 1.000 konut yapılacak. Keşan’da 450, Uzunköprü’de 350, İpsala’da 200, Enez ve Meriç’te 100’er, Süloğlu’nda 100, Havsa’da 90, Lalapaşa’da 80 ve Meriç’e bağlı Subaşı beldesinde 60 konut inşa edilecek. Toplam 2 bin 530 konut için kura süreci takvimin ilan edilmesiyle başlayacak.

TOKİ Hatay, Edirne, Muğla kura çekimi ne zaman? Kura takvimi için geri sayım başladı

TOKİ Edirne konut dağılımı ilçe ilçe şöyledir:

Merkez: 1000

Enez: 100

Havsa: 90

İpsala: 200

Keşan: 450

Lalapaşa: 80

Meriç: 100

Meriç (Subaşı): 60

Süloğlu: 100

Uzunköprü: 350

TOKİ Hatay, Edirne, Muğla kura çekimi ne zaman? Kura takvimi için geri sayım başladı

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ 500 bin konut kura çekimleri tamamlandıktan sonra sonuçlar dijital ortamda erişime açılacak. Başvuru sahipleri kura sonuçlarını e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

Ayrıca TOKİ’nin 500 bin konut projesine ilişkin resmi sayfası üzerinden de kura sonuçlarına ulaşılabilecek. Kura sürecinin tamamlanmasının ardından PDF dosyası ile sonuçların erişime açılması planlanıyor.

ETİKETLER
#Ekonomi
#muğla
#hatay
#edirne
#toki
#toki
#sosyal konut
#Kura Takvimi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.